Clps: Ein unsicheres Investment?

Am 09.11.2018 ging die Aktie Clps an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 5,7 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Clps nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Clps im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Clps. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Clps mit einem Wert von 32,29 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Technology Services" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 95,45 , womit sich ein Abstand von 66 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Clps. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 80,56 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Clps momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Clps auf dieser Basis überkauft (Wert: 76,12). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Clps wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.