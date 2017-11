Clowns im Pflegeheim: Betriebskrankenkassen und ROTE NASEN Deutschland e.V. starten Präventionsprojekt (FOTO)

Berlin (ots) -Die Verbände der Betriebskrankenkassen und der ROTE NASENDeutschland e.V. haben eine Rahmenvereinbarung zur Prävention inPflegeheimen unterzeichnet. "Damit kommen die bekannten Clownskünftig auch in Senioreneinrichtungen zum Einsatz", erklärt BurkhardSpahn, Vorstand des federführenden BKK Landesverbandes Mitte. Denn:Nicht nur kranke Kinder, sondern auch Seniorinnen und Seniorenbrauchen oft seelische Unterstützung. Mit dem ROTE NASEN Deutschlande.V. habe man einen erfahrenen Partner gewonnen, der genau dieseUnterstützung anbiete, so Spahn.Nach Inkrafttreten des Präventionsgesetzes können nach denKrankenkassen nun auch die Pflegekassen Projekte zur Primärpräventionunterstützen. Daher haben die BKK Landesverbände Bayern, Mitte,Nordwest und Süd sowie der BKK Dachverband e.V mit dem ROTE NASENDeutschland e.V. eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die denEinsatz speziell ausgebildeter Künstler in Senioreneinrichtungenvorsieht."Clownvisiten werden überwiegend finanziert von der Großzügigkeitvieler Privatspender. Es gibt keine staatlichen Zuschüsse. Dass nunaber die Betriebskrankenkassen unsere Arbeit fördern, ist mehr alseine Anerkennung. Es macht deutlich, dass Clownvisiten als essenziellfür die Pflege gesehen werden. Das ist eine wichtige Entwicklung füruns von ROTE NASEN und andere Clownorganisationen, die ähnlicharbeiten wie wir", so Claus Gieschen, Geschäftsführer von ROTE NASENDeutschland e.V.Während der Clownvisite motivieren die Künstler die Seniorinnenund Senioren auf humorvolle Weise zum Mitmachen. Gezielt werden damitdie vorhandenen Ressourcen gefördert. Ziel ist, den Alltag durch dasgemeinsame Lachen zu meistern. "Bei Bedarf bieten die Clowns auchSchulungen für das Personal an", so Burkhard Spahn.Die 87 Betriebskrankenkassen versichern bundesweit 9,2 MillionenBürgerinnen und Bürger. Parallel schenken derzeit 26 ausgebildeteClowns pro Jahr rund 35.000 jungen und alten Menschen fröhlicheAugenblicke. Um die Clownvisite anzubieten, erklärt die entsprechendeBKK ihren Beitritt zur Rahmenvereinbarung. Anschließend organisiertsie den Einsatz der Clowns in den Pflegeeinrichtungen, mit denen sieeine Kooperation abgeschlossen hat. Als erste Krankenkassen sind dieBKK VBU und die BAHN BKK der Vereinbarung beigetreten.Pressekontakt:Sou-Yen Kim(030) 2 00 07 63 - 16sou-yen.kim@rotenasen.deMatthias Tietz(0391) 55 54 - 157matthias.tietz@bkkmitte.deOriginal-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuell