Clovis Oncology-Aktie: Neue Ankündigungen!

Clovis Oncology Inc (NASDAQ:CLVS) kündigte zwei Abstracts mit nicht-klinischen Daten aus Studien zur Evaluierung von FAP-2286 und Rubraca sowie ein Trial-in-Progress-Poster an, das den Phase-1-Teil der LuMIERE-Studie detailliert beschreibt. Kernaussagen im Überblick In einer neuen nicht-klinischen Datenanalyse zeigte FAP-2286 eine starke Affinität zum menschlichen Fibroblasten-Aktivierungsprotein (FAP) in biochemischen und zellbasierten Assays. Außerdem zeigte Lutetium-177 (177Lu)-FAP-2286 eine längere Tumorverweildauer, was zu einer deutlicheren Tumorhemmung… Hier weiterlesen