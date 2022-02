Clovis Oncology Aktie: Bloß aufpassen!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Clovis Oncology per 26.02.2022, 05:13 Uhr bei 1.96 USD. Clovis Oncology zählt zum Segment "Biotechnologie".

Unser Analystenteam hat Clovis Oncology auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Clovis Oncology-Aktie beträgt dieser aktuell 4,12 USD. Der letzte Schlusskurs (1,96 USD) liegt damit deutlich darunter (-52,43 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Clovis Oncology somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (2,36 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,95 Prozent), somit erhält die Clovis Oncology-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Clovis Oncology auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Für Clovis Oncology liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 1 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Clovis Oncology-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4,25 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,96 USD) könnte die Aktie damit um 116,84 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Clovis Oncology-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Clovis Oncology erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -60,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 26,24 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -86,37 Prozent im Branchenvergleich für Clovis Oncology bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,29 Prozent im letzten Jahr. Clovis Oncology lag 86,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.