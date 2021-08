Clover Health, Palantir, SoFi, Wish, Disney-Aktien und mehr: Was gibt es Neues?

Clover Health Investments Corp. (NASDAQ:CLOV) war am Donnerstagabend weiterhin die meistdiskutierte Aktie im r/WallStreetBets-Forum von Reddit, während Palantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR), SoFi Technologies Inc. (NASDAQ:SOFI) und ContextLogic Inc. (NASDAQ:WISH) ebenfalls auf großes Interesse stoßen.

Der Medicare Advantage-Anbieter Clover Health stößt mit 901 Erwähnungen auf das größte Interesse im Forum, gefolgt vom Softwareunternehmen Palantir Technologies mit 659 Erwähnungen, wie Daten von Quiver Quantitative ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung