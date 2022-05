Cloudflare-Aktie: Was für ein Horror!

Die Entwicklung der Cloudflare-Aktie war in den vergangenen Monaten der reinste Horror für Aktionäre. Seit Jahresbeginn hat der Betreiber einer globalen Cloud-Plattform über 50 Prozent an Wert verloren. Seit dem Allzeithoch im November letzten Jahres hat sich der Wertverlust der Cloudflare-Aktie sogar auf fast 75 Prozent summiert. Was treibt Anleger in Scharen aus der einst gehypten Tech-Aktie? Zinsen vs. Wachstum… Hier weiterlesen