London (ots/PRNewswire) - - "Cloudbet Madness"-Aktion kombiniert Tipp-Wettbewerb, Glücksverlosungen- Erstes US-College-Basketball-Turnier beginnt diese WocheCloudbet (https://www.cloudbet.com/en/promotions/sports/cloudbet-madness/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=cloudbet-madness&utm_content=pr-text-link), die bahnbrechende Krypto-Sportwette, bietet Basketball-Fans die Chance, Bitcoin durch einen kühnen neuen "March Madness"-Wettbewerb zu gewinnen."Cloudbet Madness (https://www.cloudbet.com/en/promotions/sports/cloudbet-madness?utm_source=PRNewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=cloudbet-madness&utm_content=pr-text-link)" kombiniert einen Tipp-Wettbewerb mit zwei Glücksverlosungen und richtet sich an Spieler, die auf das wichtigste Ereignis des US-College-Basketball-Kalenders der Männer wetten.In der ersten Phase des Wettbewerbs können die teilnehmenden Spieler vorhersagen, welche Teams es in die Sweet-16-Runde schaffen werden - die besten Prognostiker erhalten einen Teil des 5000-US-Dollar-Bitcoin-Preispools auf ihr Cloudbet-Konto. In den nächsten beiden Phasen gibt es Lucky Draws, bei denen die teilnahmeberechtigten Teilnehmer nach der Championship-Runde ein Elite-Eight-Team-Trikot und weitere Bitcoin-Boni aus dem Preispool gewinnen können.Cloudbet wurde 2013 gegründet und hat sich als führender Bitcoin-Wettanbieter etabliert, mit einem Ruf, der auf unvergleichlicher Sicherheit und schnellen Auszahlungen beruht. Der "March Madness"-Wettbewerb kommt zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach Bitcoin inmitten groß angelegter Käufe von Investmentfirmen und Unternehmen wie Tesla und Square in die Höhe schießt. Bitcoin wird zum etwa 10-fachen des Preises von vor einem Jahr gehandelt - wobei einige Firmen immer noch prognostizieren, dass sich der Wert des Coins in den kommenden Monaten mindestens verdreifachen wird."Wir begrüßen jeden, der in 'March Madness Bitcoin'-Wetten ist", sagte ein Cloudbet-Sprecher. "Es spielt keine Rolle, ob man Gonzaga- oder Michigan-Fan ist."Der Betreiber bietet außerdem die "Buzzer Beater Bonanza (https://www.cloudbet.com/en/blog/promotions/ncaa-buzzer-beater-heartbreak-well-help-ease-the-pain/)" an, bei der verlorene Moneyline- und 1x2-Wetten während des Turniers als Gewinn gewertet werden, wenn der Verlust aus einem Schuss in letzter Sekunde durch die Gewinner des Spiels resultiert. In dem Bestreben, die beste Bitcoin-Sportwette für die "March Madness" anzubieten, wird die Cloudbet-Website die bekannten "Zero Margin"-Wetten des Betreibers auf einige Spiele hervorheben, was bedeutet, dass sie im Wesentlichen keine Gebühren erhebt, um das Risiko der Wette eines Spielers zu übernehmen.Das Sportwettenangebot von Cloudbet hat sich mit seinen margenstarken Quoten auf Märkten rund um die Welt einen Namen gemacht, während das Cloudbet-Casino Hunderte von Slots und ein Live-Dealer-Erlebnis mit allen klassischen Tischspielen bietet.Der Betreiber unterstützt nun neun Kryptowährungen. Sechs dieser Münzen wurden im Jahr 2020 eingeführt, einem Meilensteinjahr, in dem Cloudbet seine Website überarbeitete und Funktionen wie eSport, Politikwetten, virtuelle Sportarten, Wettsharing über soziale Medien und einfache Münzkäufe per Kreditkarte hinzufügte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458377/Cloudbet_Competition.jpgPressekontakt:camilla@redknotcomms.com44 (0)7968 168031Original-Content von: Cloudbet, übermittelt durch news aktuell