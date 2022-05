Cloudbet: Krypto-Wetten Allzeithoch zum Champions-League-Finale 2022 von Cloudbet erwartet

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Willemstad, Curaçao (ots/PRNewswire) -Crypto Sportwetten Pionier Cloudbet erwartet trotz des jüngsten Einbruchs im Krypto Markt neues Krypto-Sportwetten RekordhochEin signifikanter weltweiter Anstieg im Krypto-Sportwetten Segment schafft die Voraussetzungen, dass zum diesjährige Champions-League-Finale 2022 (https://www.cloudbet.com/de/blog/posts/wette-mit-bitcoin-auf-das-finale-der-uefa-champions-league-liverpool-gegen-real-madrid) ein neues Bitcoin-Sportwetten Rekord Volumen erreicht wird.Das jährlichen Saisonhighlight im europäischen Klubfußball werden kommenden Samstag weltweit über 700 Millionen Fans vor den Bildschirmen mitverfolgen (Quelle: Front Office Sports). Das diesjährige Finale zwischen den traditionsreichen Schwergewichten FC Liverpool und Real Madrid im Stade de France, wird nebenbei voraussichtlich ein noch nie dagewesenes Hoch an Krypto-Wettaktivitäten auslösen.Hintergrund für diese Entwicklung ist das signifikant schneller wachsende Wetten Volumen auf dem Krypto-Wettmarkt im Vergleich zu Wett Aktivitäten mit traditionellen Währungen. Laut dem Softwareentwickler Softswiss stieg der Anteil von Sportwetten mit Kryptowährungen im ersten Quartal 2022 im Jahresvergleich um 116,7%, verglichen mit einem Gesamtwachstum im Sportwetten Sektor von 60% im gleichen Zeitraum.Trotz des jüngsten Wertverfalls im Kryptowährungs-Markt, deuten Daten des Krypto-Wettpioniers Cloudbet darauf hin, dass dies keinesfalls die Wett Begeisterung der Kunden trübt. Im Gegenteil: die Umsätze im Sportwetten Sektor sind im Mai stabil geblieben – und können durch Wett Aktivitäten rund um die Champions League sogar noch steigen.„Beim Aufeinandertreffen von zwei der weltweit größten Fußball Teams in einem Sportereignis der Extraklasse, erwarten wir den bisher geschäftigsten Tag aller Zeiten für Krypto-Sportwetten", sagte Cloudbet-Direktor Leandro Rossi. „Es ist offensichtlich, dass der Bitcoin-Wettboom trotz der jüngsten Rückschläge im Krypto Sektor anhält und dass immer mehr Wettfans von den Vorteilen des dezentralisierten Blockchain-Modells profitieren.„Die Vielzahl der bei Cloudbet verfügbaren Champions-League-Märkte stellen eine konkrete Gelegenheit für die risikofreudigen Krypto Nutzer dar, die Höhe ihrer Bitcoin-Investitionen weiter zu steigern.„In den vier Jahren seit Liverpools letztem Finale Auftritt gegen Real Madrid ist der Bitcoin-Markt exponentiell gewachsen und bietet Fußballfans trotz der jüngsten Marktschwankungen enorme potenzielle Renditen."Am Tag des letzten Aufeinandertreffens zwischen Liverpool und Real Madrid im CL Finale 2018 wurde Bitcoin bei 8500 $ gehandelt. Selbst nach dem jüngsten Krypto-Einbruch ist der Bitcoin seitdem immer noch um über 250% gestiegen und erreichte damit eine enorme Wertsteigerung für alle, die ihre Gewinne seit dem letzten Aufeinandertreffen gehalten haben.Cloudbet bietet eine Reihe der beliebtesten Wettmärkte für das anstehende Champions-League-Finale für Bitcoin an. Am beliebtesten sind Wetten auf den Sieger, Asian Handicaps, Beide Teams treffen und Gesamtzahl der erzielten Tore.Weitere Informationen zu Wetten auf die Champions League mit Bitcoin gibt es auf cloudbet.com.Kontakt für weitere Informationen: media@cloudbet.com or visit https://www.cloudbet.com/en/Folge uns auf Twitter für Updates und aktuelle Promotions: @Cloudbet (https://twitter.com/Cloudbet)Pressekontakt:Ryan Bailey - E: ryan@redknotcomms.com | T: +39 388 900 7284Original-Content von: Cloudbet, übermittelt durch news aktuell