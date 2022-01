Cloud-basiertes Telefonsystem für den deutschen Business-Markt: Aircall und die Deutsche Telekom beschließen zukunftsweisende Partnerschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Berlin (ots/PRNewswire) -- Deutsche Vertriebs- und Support-Teams von Unternehmen verschiedener Größe profitieren von einer Telefonlösung auf reiner Cloud-Basis, die sich nahtlos in die meisten CRM-Systeme und Helpdesk-Tools integrieren lässt.- Die Partnerschaft zwischen dem französischen Business-Telefonie-Spezialisten und Europas größtem Telekommunikationskonzern vereint branchenführende Innovativität mit einem Höchstmaß an Reichweite und qualitativem Service.Aircall, der französische Anbieter cloudbasierter Business-Telefonie, ist eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom eingegangen. Das Ziel ist, die digitale Schlagkraft der deutschen Geschäftskunden des Bonner Unternehmens insbesondere auf der Vertriebsebene zu erhöhen und Aircalls Einfluss im DACH-Raum zu stärken. Die zur Vereinfachung der Business-Telefonie entwickelte Kommunikationsplattform von Aircall richtet sich in erster Linie an Vertriebs- und Support-Teams von kleinen und mittelständigen Unternehmen.Als vollständig cloudbasierte Lösung vermeidet sie typische Hardwareprobleme, lässt sich mit wenigen Klicks installieren und erlaubt die unkomplizierte Integration in alle gängigen CRM-Systeme und Helpdesk-Tools ohne zusätzliche IT-Unterstützung. Dazu zählen etwa Salesforce, Hubspot, Zendesk sowie nahezu 100 weitere Programme. So können Manager ihren Teams ein Business-Telefon bieten, das deren Produktivität sowie Effizienz erhöht, ohne dabei die Freiheit individueller Konfigurationen aufzugeben.Businesskunden der Deutschen Telekom erhalten durch diese Zusammenarbeit uneingeschränkt Zugriff auf die Aircall Technologie, die dank ihrer intuitiven Bedienung und zuverlässigen Arbeitsweise innerhalb der Branche eine führende Position einnimmt. Benutzer verfügen jederzeit über alle wichtigen Informationen, die sie für eine optimale Kundenansprache benötigen. Vor allem Unternehmen mit hybriden Arbeitsmodellen schätzen die Vorzüge der Software, aber auch vor Ort und remote organisierte Teams profitieren von Aircall.Auf der Basis eines klug konzipierten Dashboards haben darüber hinaus Manager die Möglichkeit, die Leistung ihres Teams und Mitarbeiter in Echtzeit zu beurteilen und die Produktivität kundenorientiert agierender Teams zu messen und zu steigern.Jonathan Anguelov, Mitgründer und Hauptgeschäftsführer von Aircall: „Durch die beispiellose Partnerschaft zwischen der Deutschen Telekom und Aircall kommt eine enorm breite Palette von Unternehmen in den Genuss unseres Cloud-Business-Telefonsystems und unserer Callcenter-Software. Beide werden die Kommunikation dieser Unternehmen wesentlich effektiver machen. Seit unserem letzten Fundraising im Juni 2021 haben wir viel Arbeit und Mühe in den weiteren Aufbau einer großen technischen Expertise investiert, die Aircall zu einem herausragenden Partner für Teams verschiedener Abteilungen und jeglicher Branchen macht."Ulrike Volejnik, Head of Business Area New Work bei T-Systems Multimedia Solutions: „Unternehmen stellen bereits heute Ihren Beschäftigten zahlreiche Plattformen oder Arbeitsmittel zur Verfügung. Diese gilt es jetzt innovativ zusammen zu bringen, um so eine digitale Effizienz zu erreichen. Wir freuen uns darüber, mit Aircall einen Partner gefunden zu haben, der genau das ermöglicht."Über AircallAircall wurde 2014 in Paris gegründet mit dem Ziel ein Produkt zu entwickeln, dass das Telefonieren für Unternehmen möglichst einfach und transparent zu gestalten und die Zusammenarbeit zu erleichtern. In seinen Niederlassungen in Paris, New York, Sydney, Madrid, London und Berlin beschäftigt das Unternehmen mehr als 600 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 verzeichnete Aircall ein Wachstum von 75 Prozent, heute nutzen rund 10.000 Kunden auf der ganzen Welt die Anwendung, darunter allein 1.500 aus der DACH-Region.Press contactsAircall German Press office Stanij Wićaz Deutsche Telekom AG Corporate- BETTERTRUST GmbH Email: Communications Email: media@telekom.des.wicaz@bettertrust.de Global Pressoffice press@aircall.ioPressekontakt:+49 (0)30 / 340 60 10 - 86,Tel.: +49 (0) 228 181 49494Original-Content von: Aircall, übermittelt durch news aktuell