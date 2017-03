Der Cloud basierte Versorger der neuen Kapitalmärkte, Sernova, startet mit erstem Kunden

London (ots/PRNewswire) -Sernova Financial, ein Versorger der neuen Kapitalmärkte fürnachbörsliche Termingeschäfte und Clearing von Derivaten, ist mitseinem ersten Kunden, FirstRand Securities Limited, gestartet - mitClearing über LCH SwapClear.Sernova ist nun live und bei FirstRand Securities integriert,wobei die Echtzeit-Dienstleistungen bereitgestellt werden, die dasClearing von OTC-Zinsderivaten bei LCH.Clearnet Ltd ermöglichen.FirstRand Securities befindet sich im Besitz von FirstRand Limited,hinsichtlich Marktwert der größten Finanzinstitution in Südafrika.FirstRand und seine Investmentbankingmarke RMB sind innovative undführende Unternehmen bei der Unterstützung der Entwicklung undAnnahme von lokalen und internationalen Finanzmarktinfrastrukturen.Durch den Einsatz von Sernovas Lösung wandelte sich die Group vomKunden eines Clearing Brokers zu einem direkten Clearing-LCH-Mitgliedfür Zwinswaps des südafrikanischen Rand (ZAR). Der Service vonSernova ermöglicht es FirstRand Securities den zeitlichen undfinanziellen Aufwand für diese Umwandlung zu reduzieren.Die Implementierung der Regulierungswellen wie EMIR, Dodd-Frankund MiFID 2 zusammen mit den durch CRR/CRD IV (implementiert in BaselIII) entstandenen Anforderungen hat signifikant die strukturellenÖkonomien des internationale Derivatemarkts beeinflusst. Diesolideren Kapitalanforderungen, die gestiegenerenFinanzierungsanforderungen innerhalb eines Tages und Überlegungen zumLeverage Ratio haben die Bilanzierungs-, Infrastruktur- undSupportkosten für CCP-Konnektivität erhöht. Die veränderten Ökonomienfür das Clearing und den Handel in der neuen Umgebung könnten zuhöheren Kosten für den Endbenutzer führen und/oder zu einerReduzierung des Marktwettbewerbs bei Clearing Services sowie beideren Vielfalt. Diese Herausforderungen, denen sich fast alleClearing-Serviceanbieter und -Marktteilnehmer gegenübersehen, habendie Nachfrage nach alternativen, innovativen Lösungen für dieseHerausforderungen geschaffen - von der Art, wie sie Sernova anbietet.Venkatesh Ramasamy, Sernova CEO, erklärte: "Sernova freut sichsehr, FirstRand Securities als einen ersten Kunden gewinnen zukönnen. Dies ist ein wichtiger Schritt beim Erreichen unsererMission, die internationalen Kapitalmärkte zu demokratisieren. Durchdie Nutzung der kosteneffektiven, skalierbaren, adaptierbarenMulti-CCP-Lösungen von Sernova können Kunden effektiv und skalierbarauf denen sich schnell ändernden internationalen Märkten tätig sein."Stephen Linnell, RMB Global Markets COO, erklärte: "DieSernova-Lösung, besonders die kreativen CCP-Funktionen "Fahrtest" und"Feuerwehrübung" sind wertvolle Innovationen für den Markt. DasAngebot und der Ansatz von Sernova passen sehr gut zu unserengrößeren strategischen Zielen, effizienten Zugang zu internationalenLiquiditätspool zu erhalten. Die niedrigeren Vorabkosten und dieschnelle und einfache Ausführung mit Sernova und LCH machen dasProjekt umso interessanter."Informationen zu Sernova FinancialSernova Financial ist ein innovativer Anbieter von Cloudbasierten, nachbörslichen Finanzmarktdiensten mit einem Fokus aufClearing, der jedoch auch im Bereich kollaterales und integriertesRisikomanagement tätig ist. Die Lösungen von Sernova Financial senkendie Eintrittsbarrieren für das Clearing, indem eine gemeinsameInfrastruktur geschaffen wird und die Dienstleistungselemente vontraditionellen Clearing Brokern neu geschaffen werden. Die einfachePlattform, die das vollständige Front-to-Back-Management vonDerivaten und Sicherheiten unterstützt, ermöglicht es Kunden von denintegrierten Fähigkeiten von Sernova zu profitieren, wenn sie zuCCP-Clearing-Mitgliedern werden, wodurch das operationelle Risiko unddie Kosten gesenkt sowie Chancen für Kapital- undLiquiditätseffizienz geschaffen werden - und das alles innerhalbeiner gut kontrollierten Betriebsumgebung.Pressekontakt:Ulf Bacher - Leiter der Verkaufsabteilung+44-203-813-3101Ulf.bacher@sernovafinancial.comhttp://www.sernovafinancial.comOriginal-Content von: Sernova Financial, übermittelt durch news aktuell