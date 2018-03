Cloud-Unternehmen steigen und steigen – warum?

Der Technologiesektor hat im vergangenen Jahr die Oberhand gewonnen. Mit einer branchenweiten Rendite von 24 % übertraf sie den zweitbesten Sektor, Industriegüter, um 10 Prozentpunkte.

Aber innerhalb der Technologie ist es der Aufstieg des Cloud Computing, der das Rampenlicht gestohlen hat.

Cloud Computing nutzt Remote-Server, um Daten und Anwendungen über das Internet zu speichern, bereitzustellen und zu verwalten. Es erübrigt sich der Einsatz lokaler Server und oft auch die umständliche Bereitstellung und Wartung einer eigenen IT-Abteilung.

Im Laufe des letzten Jahres haben die größten reinen Cloud-Firmen den Nasdaq hinter sich gelassen. Das langsamste Wachstum dieser Gruppe hat das Barometer der Technologiebranche mehr als verdoppelt; das schnellste hat die Renditen des Index verfünffacht:





Was treibt die Aktien von Cloud-Unternehmen immer weiter in die Höhe? Und kann es so weitergehen? Sehen wir uns das mal genauer an.

Für den Anfang hat die Begeisterungswelle für Tech-Aktien im Allgemeinen für Rückenwind gesorgt. Betrachten Sie, dass heute die vier größten Unternehmen der Welt sind alle aus dem Tech-Sektor: Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft. Jeder davon hat ebenfalls in die Cloud investiert, aber größtenteils durch Storage; keiner davon ist ein reines Cloud-Geschäft. Das unterscheidet sich von den Software-as-a-Service-Unternehmen, die ich als reine Cloud-Unternehmen bezeichnen würde.

Die größten Akteure, die sich ausschließlich auf die Cloud konzentrieren, sind die unten aufgeführten, geordnet nach der Marktkapitalisierung:

Cloud-Unternehmen Marktkapitalisierung Salesforce (WKN:A0B87V)

(WKN:A0B87V) 89,7 Milliarden US-Dollar ServiceNow (WKN:A1JX4P) (WKN:A1JX4P) 29,8 Milliarden US-Dollar Workday (WKN:A1J39P) (WKN:A1J39P) 28,5 Milliarden US-Dollar Shopify (WKN:A14TJP) (WKN:A14TJP) 14,1 Milliarden US-Dollar Atlassian (WKN:A2ABYA) (WKN:A2ABYA) 13,7 Milliarden US-Dollar

Es gibt drei Gründe, warum diese Unternehmen in letzter Zeit ihre Marktkapitalisierung steigen gesehen haben, und hierauf läuft es hinaus.

1. Auffallende Wachstumsraten, die sich anscheinend nicht ändern

Cloud-Unternehmen haben enorme Vorteile gegenüber Unternehmen, die physische Dinge herstellen oder High-Touch-Dienste anbieten. Wenn Software als Service (SaaS) erstmal marktreif ist, kann sie unglaublich schnell bei den Kunden eingeführt werden. Es kann eine minimale Richtungsinteraktion mit den Benutzern erfordern. Schon früh im Dasein eines SaaS-Unternehmens sind Umsatzwachstumsraten von 70 %, 80 %, ja sogar bis zu 100 % keine Seltenheit.

So weist beispielsweise die Cloud-basierte Handelsplattform Shopify ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 95 % auf. Shopify bietet eine Reihe von Produkten, die vor allem kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, potenzielle Kunden online und über Social Media mit ihren Waren zu verbinden.

Während wir diese Wachstumsraten schon einmal erlebt haben – wie in den frühen 2000er Jahren für Salesforce -, sehen wir zum ersten Mal, wie nachhaltig einige ungewöhnlich hohe Wachstumsraten in der Cloud sein können. Salesforce ist heute ein 19 Jahre altes Unternehmen. Dennoch betrug das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren 30 %. Sollte das so bleiben, würde sich der Umsatz in rund 2,5 Jahren verdoppeln.

Ein 10-Milliarden-Dollar-Unternehmen wie Salesforce, das den Umsatz in weniger als ein paar Jahren verdoppelt, ist schwer zu verstehen. Aber bei Salesforce – selbst bei seiner Größe – dreht sich alles um Geschwindigkeit.

Salesforce konzentriert sich auf große Kunden, weil dies die Vertriebsteams effektiver macht und gleichzeitig IT-Upgrades minimiert. Die Cloud von Salesforce schafft eine nahtlose Verbindung zwischen Vertriebsmitarbeitern und wichtigen Entscheidungsträgern im Unternehmen. Seine Produkte können durch eine datengesteuerte Feedback-Schleife Bedürfnisse besser antizipieren und Kunden mit neuen Produkten vertraut machen, wenn sich ihr Geschäft ändert. Dieser kurze Zyklus ist einzigartig in der Cloud, er wird im Laufe der Zeit immer komplexer, und er ist ein wichtiger Grund dafür, dass der Markt bereit ist, für Aktien zu zahlen.

2. Hohe Switching-Kosten und Netzwerkeffekte

Cloud-Geschäfte sind in der Lage, neue Benutzer schnell und unkompliziert aufzurüsten. Und sie finden immer häufiger Wege, diese Anwender mit ihren Produkten zu verknüpfen. Die Art des Nutzers hängt vom Cloud-Business ab: Salesforce bedient eher Unternehmen, während ein Cloud-Business wie Intuit Privatkunden bedient.

Anwender aller Größenordnungen können in den letzten Jahren schneller in ein Ökosystem integriert werden, da es ein zentrales Werkzeug gibt: die Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung oder „APIs“. Wenn es sich kompliziert anhört, ist es das nicht. APIs erleichtern die Kommunikation zwischen Datenquellen und Software.

Wenn Software schnell integriert werden kann, erhalten Kunden mehr Funktionalität. Darüber hinaus ermöglicht es dem Cloud-Business, mehr Daten über z.B. Ihre finanziellen Gewohnheiten zu sammeln. Daraus ergeben sich zwei Effekte: Je mehr Benutzer, desto besser die Daten; und je mehr Integration, desto mehr werden die Benutzer eingebettet. Diese Dinge bauen schnell aufeinander auf. So bauen Cloud-Firmen in einem rasanten Tempo, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben, ihren Wettbewerbsvorteil.

Dieser besteht in diesem Fall aus hohen Vermittlungskosten und datengetriebenen Netzeffekten. Auch hier schauen Investoren auf ein Cloud-Geschäft und sehen, wie schnell es wächst und dass sein Geschäft von Tag zu Tag dauerhafter wird. Es scheint nicht unrealistisch zu sein, dass man das Zehnfache der Absätze zahlt.

3. Schnelle Schaffung von Ökosystemen

Darauf aufbauend reicht das Wachstum eines einzelnen, hochfunktionalen Produkts in diesem Markt nicht aus. Cloud-Unternehmen fügen Produkte auf schnelle Art und Weise hinzu – sie bauen in wenigen Jahren ein Ökosystem von Produkten auf, ein Prozess, der früher Jahrzehnte dauerte.

Das Ökosystem von Apple hat Jahre gebraucht, um zu funktionieren. Der iPod kam 2001 heraus, das iPhone debütierte sechs Jahre später, und dann dauerte das iPad weitere drei Jahre. Der Aufbau eines Ökosystems aus physischen Produkten braucht Zeit. Natürlich ist Apple auch eine Softwarefirma, also hat es die Nutzer auch auf diese Weise in seinen Kosmos gelockt.

Cloud-Unternehmen haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, Produkte schnell zu erwerben und zu bauen. Und sie können einen Benutzer auch schnell von uneingeweiht zu tief verwurzelt bringen. Denken Sie an einen neuen Intuit-Kunden, der im Laufe einer einzigen Steuersaison von Mint über QuickBooks Online bis TurboTax (alle Intuit-Produkte) geht.

Salesforce kann die gleiche Leistung auf Unternehmensebene erbringen, so dass die Suite mit Clouds im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar inzwischen auf vier Clouds angewachsen ist.

Investoren sehen die Schaffung eines Ökosystems und denken an den Erfolg, den Unternehmen wie Alphabet und Apple mit ihrem Unternehmen hatten. Das ist ein langfristiger Trend, der den Markt heiß macht, und jetzt geht alles noch viel schneller.

Der Aufstieg der Cloud

Dies ist eine einzigartige Zeit für Unternehmen, die ausschließlich Cloud-Geschäfte betreiben. Der erste Grund, warum sie in die Höhe schnellen, sind ihre Wachstumsraten – vor allem bei neuen Nutzern und Verkäufen. Tatsächlich sind die Erträge in der Regel früh in der Existenz eines Cloud-Business recht knapp.

Aber ihr Erfolg wird von den oben genannten Gründen Nr. 2 und Nr. 3 abhängen. Ob langfristige Investoren bereit sein sollten, in ein bestimmtes Cloud-Geschäft zu investieren, sollte sich an den Anzeichen eines sich abzeichnenden Wettbewerbsvorteils orientieren. Hohe Switching-Kosten und Netzwerkeffekte könnten sich lohnen. Die Unternehmen, die nicht darüber verfügen, könnten so schnell wieder fallen, wie sie aufgestiegen sind.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Apple, Atlassian, Shopify und Workday.

Dieser Artikel von Isaac Pino erschien am 14.3.18 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können