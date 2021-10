Cloud-Software-Aktie: Mehr Aufwärtspotenzial als Snowflake?

Überblick

Twilio Inc. (NYSE:TWLO) wird wahrscheinlich ein viel größeres Unternehmen werden, als die Leute erwarten, sagte Piper Sandler-Analyst Brent Bracelin am Dienstag in CNBCs “TechCheck”.

Viele der Cloud-Software-Aktien sind hoch bewertet, aber in der Kontroverse liegt eine Chance, und Twilio ist einer der kontroversen Namen, sagte Bracelin. Twilio ist derzeit falsch bewertet, sagte er und fügte hinzu, dass er erwartet, dass Twilio der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung