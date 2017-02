Cloud-Sicherheit auf mehrere Schultern verteilt / Bundesdruckerei nutzt erstmals Raic-Prinzip für Cloud Computing - neues Angebot BDrive wird auf CeBIT vorgestellt

Berlin (ots) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Bundesdruckereistellt auf der CeBIT 2017 (Halle 7, Stand E17) seine neueCloud-Speicherlösung vor. Die Plattform BDrive teilt die vom Nutzerverschlüsselten Daten in einzelne Fragmente, die keinen Rückschlussauf das Original zulassen. Diese Teildokumente werden dann mehrfachbei unabhängigen Cloud-Anbietern gespeichert. BDrive nutzt damiterstmals das Sicherheitskonzept RAIC ("Redundant Array of IndependentClouds"), das sich an dem in der Datenspeicherung bekanntenRAID-Prinzip ("Redundant Array of Independent Disks") orientiert. Diebei RAID bewusst erzeugte Redundanz wird nun beim Cloud-Computingeingesetzt. "BDrive vereint das Beste beider Cloud-Welten: Sie ist soflexibel und einfach wie eine Public Cloud und so sicher wie einePrivate Cloud", sagt Ulrich Hamann, Vorsitzender der Geschäftsführungder Bundesdruckerei. "BDrive macht das Teilen und Ablegen von Datenin der Cloud einfach, sicher und compliancekonform."Die Lösung eignet sich insbesondere für die sichere Zusammenarbeitüber Unternehmensstandorte hinweg und mit externen Partnern.Zielgruppen sind alle Unternehmen und Behörden, die höchsteAnforderungen an Datensicherheit und -schutz stellen. BDrive ist aufallen gängigen Desktop-Plattformen und mobilen Endgeräten sowie überStandard-Web-Browser einsetzbar. Die umfangreiche Lösung ist abSommer 2017 erhältlich. Kunden können die aktuelle Version ab EndeMärz testen.Bei BDrive wird die zu speichernde Datei am Arbeitsplatz desAnwenders verschlüsselt; dann werden einzelne Datenpakete erzeugt undin der Regel auf fünf kommerzielle, etablierte Cloud-Speicherdiensteverteilt. Dabei kann der Kunde immer auswählen, welcheSpeicherdienste für welche Dokumente genutzt werden. Die Daten liegennicht auf Servern der Bundesdruckerei. Beim Zugriff auf die Datenwerden die einzelnen Fragmente wieder zur Originaldateizusammengefügt. Die Daten sind in redundanter Form auf den Serverngespeichert; daher führt auch der Ausfall mehrererCloud-Speicherdienste zu keinem Datenverlust. Die Verteilung dereinzelnen Datenfragmente auf separate Anbieter verhindert zudem dasAbfangen vollständiger Dateien und lässt keine Rückschlüsse auf dieAusgangsdaten zu. Auch die Bundesdruckerei kann zu keinem Zeitpunktauf die Daten der Kunden zugreifen oder sie einsehen. Zudem bietetBDrive ein hochmodernes Identitäts- und Berechtigungsmanagement unddetaillierte Zugriffsrechte.Als weiteres Innovationshighlight zeigt die Bundesdruckerei aufder CeBIT das "Behavior-based-Authentication"-Verfahren. Dieses kommtohne Passwörter und spezielle Sicherheitstoken aus. Es wurde amHasso-Plattner-Institut in Potsdam entwickelt. Anwender werden anhandalltäglicher, individueller Bewegungsabläufe authentifiziert. Dasgeschieht mit Geräten, die fast jeder heute besitzt: Smartphones undSmartwatches. Dort eingebaute Sensoren messen beispielsweise dieLänge der Schritte, wie der Anwender beim Gehen seine Hüfte drehtoder sein Smartphone aus der Hosentasche zieht. Es entsteht eineinzigartiges, für den Nutzer typisches Profil. Dieses wird mit demhinterlegten Profil des Nutzers verglichen. Nun wird ein sogenanntesTrust-Level berechnet. Es sagt aus, mit welcher Wahrscheinlichkeitder augenblickliche Nutzer auch der hinterlegte Nutzer ist. Erreichtdas Level einen vorher definierten Wert, so gilt der Nutzerautomatisch als authentifiziert.Für die sichere Industrie 4.0 präsentiert die Bundesdruckerei aufder Messe ein ganzheitliches Konzept aus Beratung, Produkten undLösungen. Im Mittelpunkt des Messestands steht eine Mini-Fabrik,deren Komponenten untereinander vernetzt sind. Sie ist Dreh- undAngelpunkt für zentrale Sicherheitsaspekte von Anwendungen für dieIndustrie 4.0. Intelligente Systemlösungen reagieren eigenständig undgezielt auf Fehler und Angriffsversuche. Die Bundesdruckerei und ihreTochter genua zeigen praxisorientierte Lösungen für einen hohenFirewall-Schutz und für die risikolose Fernwartung. Zudem wird derZusammenhang zwischen Sicheren Identitäten und Industrie 4.0erläutert und wie sich digitale Identitäten durch den Einsatz vonZertifikaten schützen lassen. Hamann: "Industrie 4.0 funktioniert nurmit einer sicheren Identifizierung aller Beteiligten: Mitarbeiter,Maschinen und Werkstücke."Pressekontakt:Alexandra Haberstroh, PressesprecherinBundesdruckerei GmbHTel.: +49 (0)30 2598 2818Fax: +49 (0)30 2598 2808E-Mail: Alexandra.Haberstroh@bdr.deOriginal-Content von: Bundesdruckerei GmbH, übermittelt durch news aktuell