Cloud Security Alliance gründet neue europäische Zentrale, das GDPR Center of Excellence in Berlin

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Cloud Security Alliance(https://cloudsecurityalliance.org/) (CSA), die weltweit führendeOrganisation, die sich der Definition von Standards, Zertifizierungenund Best Practices zur Gewährleistung einer sicherenCloud-Computing-Umgebung verschrieben hat, gab heute bekannt, dasssie als Reaktion auf das schnelle Mitgliederwachstum in der gesamtenRegion eine neue Zentrale für CSA Europe eröffnen und damit ein neuesGeneral Data Protection Regulation (GDPR) Center of Excellence fürCloud Computing in Berlin, Deutschland, schaffen wird."Wir verzeichnen ein starkes Wachstum unsererUnternehmensmitglieder in ganz Europa, vor allem imFinanzdienstleistungssektor. Darüber hinaus arbeiten wir eng mitmehreren nationalen Regierungen bei kritischen, nationalenCloud-Sicherheitsstandards zusammen. Außerdem hat uns die Forschungvon CSA bei der Entwicklung eines Verhaltenskodex bezüglich der DSGVOund der damit verbundenen Best Practices an die Spitze der Branchegebracht, indem wir sowohl Kunden als auch Cloud-Anbieter bei derBewältigung dieser kritischen Verordnung unterstützt haben. Um demanhaltenden Wachstum von CSA in dieser Region gerecht zu werden,bauen wir unsere Präsenz in Europa aus und werden diese Basis für dieKoordination aller unserer Veranstaltungen, lokalen Gruppen undUnternehmensaktivitäten auf dem gesamten Kontinent nutzen", sagte JimReavis, CEO, Cloud Security Alliance.CSA ist seit seiner Gründung im Jahr 2009 auf dem europäischenMarkt tätig und hat 14 nationale Niederlassungen in Europa. Darüberhinaus hat sie an mehreren von der Europäischen Kommission im Rahmender Programme RP7 und H2020 finanzierten Forschungsprojektenmitgewirkt oder diese geleitet und eine enge Zusammenarbeit mit derAgentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit(ENISA) aufgebaut.CSA Europe und das GDPR Center of Excellence werden durchGründer-Unternehmen aus dem Unternehmens-Mitgliedsregister von CSAunterstützt. Diese Unternehmen stellen wichtige Ressourcen undFachwissen zur Verfügung und werden einem Beirat angehören, der sichmit der Strategie von CSA in Europa und der Roadmap derDSGVO-Fähigkeiten von CSA befasst. Unter den ersten Gründern befindensich Google Cloud, Netskope, OneTrust, Qualys und Zscaler."Die DSGVO ist ein entscheidender Schritt im Kampf um eineeffektive Gesetzgebung für unsere digitale Welt im kontinuierlichenOnline-Modus, und Netskope fühlt sich geehrt, als Gründungsmitglieddes GDPR Center of Excellence mit der CSA zusammenzuarbeiten", sagteNeil Thacker, CISO, EMEA und Datenschutzbeauftragter, Netskope."Während sich Unternehmen mit dem Fallstricken der Gesetzgebung fürdie digitale Welt nach der DSGVO auseinandersetzen, wird dasKompetenzzentrum als wichtige Ressource für die Industrie dienen.""OneTrust ist stolz darauf, CSA als Gründungsmitglied des CSA GDPRCenter of Excellence zu unterstützen. Als größte und am weitestenverbreitete Technologieplattform für das dedizierteDatenschutzmanagement ist es für unsere Kunden von entscheidenderBedeutung, dass OneTrust mit Unternehmen wie CSA zusammenarbeitet,die dazu beitragen, das Datenschutz- und Sicherheitsökosystem durchStandards zu skalieren", sagte Kabir Barday, OneTrust CEO und Fellowof Information Privacy (FIP). "Die Übernahme des CSA CAIQ-Fragebogensfür Verkäuferbewertungen in unsere marktführende Plattform fürVerkäufer-Datenschutz und Sicherheitsrisiko-Management hat sich fürunsere Kunden als sehr wertvoll erwiesen. Darüber hinaus bieten derDSGVO-Verhaltenskodex von CSA und die in die OneTrust-Plattformintegrierte Common Controls Matrix von CSA eine einfache undstandardisierte Grundlage, auf der aufgebaut werden kann. HerzlichenGlückwunsch an CSA zur Eröffnung des GDPR Center of Excellence. Wirfreuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen, um dieEinhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsstandards weiter zuvereinfachen.""Als Gründungsmitglied der CSA freue ich mich über die Eröffnungvon CSA EMEA und die Gründung des GDPR Center of Excellence inBerlin", sagte Jay Chaudhry, CEO, Präsident und Gründer von Zscaler."Die Cloud und die Mobilität schaffen gigantische Veränderungen, diedie traditionellen Netzwerk- und Sicherheitsmodelledurcheinanderbringen, und Unternehmen auf der ganzen Welt haben sichbezüglich des Übergangs zu einer Cloud-First-Strategie an die CSAgewandt. Mit der Eröffnung der europäischen Zentrale wird CSA EMEAeine weitere Führungsrolle bei den Prinzipien und Praktiken dersicheren Cloud-Transformation übernehmen.Das GDPR Center of Excellence wird als Anlaufstelle dienen, vonder aus die CSA ihre DSGVO-Aktivitäten weltweit koordinieren wird.Der im November 2017 veröffentlichte, richtungsweisendeDSGVO-Verhaltenskodex (https://cloudsecurityalliance.org/download/cloud-security-alliance-code-of-conduct-for-gdpr-compliance/) der CSAwurde bereits von zahlreichen Unternehmen als wesentliche Grundlagefür die Angleichung an die Verordnung verabschiedet. DasKompetenzzentrum wird die zukünftige Entwicklung dieser Anleitung,der Datenschutzausbildung und der Integration der DSGVO in dasSecurity, Trust and Assurance Registry (STAR) der CSA vorantreiben,das weltweit führende Vertrauenszeichen für Cloud-Provider weltweit."Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Gründern,Aufsichtsbehörden aus den Mitgliedstaaten und anderenDSGVO-Fachkräften, um der Branche zu helfen, Sicherheit undDatenschutz zu harmonisieren und die persönlichen Daten der Bürger inder EU und darüber hinaus besser zu schützen", sagte DanieleCatteddu, CTO der Cloud Security Alliance und Leiterin derDSGVO-Initiativen der CSA.Weitere Informationen erhalten Sie online(https://gdpr.cloudsecurityalliance.org/emea).Informationen zur Cloud Security AllianceDie Cloud Security Alliance (CSA) ist die weltweit führendeOrganisation, die sich der Definition und Sensibilisierung für BestPractices verschrieben hat, um eine sichere Cloud Computing-Umgebungzu gewährleisten. CSA nutzt die Fachkompetenz von Branchenexperten,Verbänden, Regierungen, Unternehmen und Einzelmitgliedern, umForschung, Bildung, Training, Zertifizierung, Veranstaltungen undProdukte mit Fokus auf die Cloud-Sicherheit anzubieten. DieAktivitäten, das Wissen und das umfangreiche Netzwerk der CSA kommender gesamten von der Cloud betroffenen Community zugute - vonAnbietern und Kunden über Regierungen und Unternehmer bis hin zurVersicherungswirtschaft - und bieten ein Forum, in dem verschiedeneParteien zusammenarbeiten können, um ein vertrauenswürdigesCloud-Ökosystem zu schaffen und zu erhalten. 