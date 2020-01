Cloud-Kommunikationsanbieter Melrose Labs startet mit der Ambition, Europas Nr. 1 zu werden

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) - Melrose Labs, der neu gegründeteCloud-Kommunikationsanbieter, hat mit der ersten Welle seinerKommunikationsdienste für Voice und Messaging begonnen. Das Unternehmen gehtdavon aus, dass es mit seiner breiten Palette an entscheidendenKommunikationsdienstleistungen für Unternehmen jeder Größe eine bedeutendeHerausforderung auf dem Markt darstellen wird.Das Serviceportfolio des Start-up-Unternehmens Melrose Labs ist vielfältig undumfasst die Bereiche Communications Platform as a Service (CPaaS), Software as aService (SaaS) und Unified Communications as a Service (UCaaS). Dazu gehört einewachsende Zahl von Diensten in der Festnetz-, Mobil-, Satelliten- undInternetkommunikation. Der Hauptfokus liegt bei diesen Medien auf Voice undMessaging, mit einer Reihe von APIs für einfache und komplexe Aufgaben undausgefeilten Diensten für mobiles Marketing, Notfallbenachrichtigung und einCloud-PBX-Telefonsystem. Die Messaging-Dienste werden Rich-Messaging, SMS,E-Mail, Social Media und Chat umfassen.Anfang 2020 wird Melrose Labs "Tyr SMS Gateway" für die Nutzung durch Entwicklerfreigegeben, mit einer breiten Palette von APIs, die für jeden Entwickler oderjede Organisation geeignet sind. Gegen Ende des Jahres 2020 wird das Gateway fürdie Produktionsnutzung durch die Kunden freigegeben. Dieses hochzuverlässigeSMS-Gateway ermöglicht Organisationen auf der ganzen Welt das Senden undEmpfangen von SMS-Nachrichten an und von Mitarbeitern, Kunden und Partnern fürNotfälle, Werbe-, Informations- und andere Zwecke.Mark Hay, CEO/CTO und Gründer von Melrose Labs, sagte: "Wir wollen mit unsereninnovativen Cloud-Kommunikationsdiensten eine kleine Anzahl sehr bedeutenderSpitzenpositionen für uns beanspruchen. Ich glaube fest an die Macht derCloud-Kommunikation, die Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Organisation undKundenerfahrung zu verbessern. Melrose Labs weiß, dass dies durch Voice- undMessaging-Services möglich ist. Dort, wo Cloud-Kommunikation für unsere Kundenetwas erreichen kann, werden wir Dienstleistungen anbieten, die ihre Aufgabenerfüllen."Melrose Labs kann sich zu einem späteren Zeitpunkt um Investitionen ausRisikokapital oder Private Equity bemühen, um die Realisierung seiner Pläne zuunterstützen. Der Vorstand von Melrose Labs wird für das Wachstum desUnternehmens eventuell auch Unternehmenserwerbe in Betracht ziehen.Das Dienstleistungsportfolio von Melrose Labs wird zu gegebener Zeit in direktemWettbewerb mit Twilio, Sinch, Vonage, Plivo, RingCentral und anderen stehen.Um mehr über Melrose Labs zu erfahren, besuchen Sie melroselabs.com.KontaktaufnahmeWeb: melroselabs.comTwitter: twitter.com/melroselabsFacebook: facebook.com/melroselabsLinkedIn: LinkedIn.com/company/Melrose-LabsÜber Melrose LabsMelrose Labs ist ein Anbieter von Cloud-Kommunikationsdiensten in den BereichenFestnetz-, Mobilfunk-, Internet- und Satellitenkommunikation. UnsereDienstleistungen sind für große und kleine Unternehmen und zielen darauf ab,Organisationen zu befähigen, ihre Organisation besser zu gestalten und dieKundenerfahrung zu verbessern.Melrose Labs wurde im August 2019 von Mark Hay, dem Gründer und ehemaligenEigentümer und CEO/CTO von Hay Systems Ltd / HSL Mobile, dem in Großbritannienansässigen SMS-Aggregator, gegründet. Mark Hay gründete HSL Mobile 1999 undverkaufte das Unternehmen im Dezember 2018 an die LINK Mobility Group in Oslo,Norwegen. Mark Hay bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung vonKommunikationsdienstleistungen für Organisationen wie DHL, BAA, Capgemini,Goldman Sachs, John Lewis, IKEA, NCR und NHS mit.Melrose Labs ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Edinburgh, Schottland,Großbritannien.Relevante Linkshttps://melroselabs.comPressekontakt:Mark HayGründer und CEO/CTOmark.hay@melroselabs.com+44 (0)794-465-4716Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140464/4496330OTS: Melrose LabsOriginal-Content von: Melrose Labs, übermittelt durch news aktuell