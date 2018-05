Cloud-Intelligence-Anbieter Morphean modernisiert seine Plattform mit Schwerpunkt auf Big-Data-Sicherheit

Fribourg, Schweiz (ots/PRNewswire) -Morphean erweitert seine cybersichere Cloud-Plattform umzweistufige Authentifizierung, um den Datenschutz zu verbessern undDS-GVO-Bestimmungen einzuhaltenMorphean (http://www.morphean.com), ein innovatives Unternehmen imBereich Cloud-Analyse und Sicherheit als Dienstleistung, hat beimUpgrade seiner intelligenten Softwareplattform große Verbesserung beider Cyber-Sicherheit realisiert. Die Nutzer profitieren ab sofort vonzweistufiger Authentifizierung für den Zugang zu der Plattform undden Erkenntnissen, die mittels künstlicher Intelligenz gewonnenwerden. Damit bietet Morphean ein neues Maß an Cyber-Sicherheit.Unbefugter Zugriff auf die gespeicherten personenbezogenen Daten wirdso ausgeschlossen, und die Kunden sind bereit für eine cybersichereZukunft.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/692572/Morphean_Logo.jpg )Vor dem Hintergrund zunehmender globaler Cyberbedrohungen bietetMorpheans VSaaS-Plattform eine robuste und sichere Cloud-Umgebung.Mit dem Upgrade wird die regulatorische Compliance beispielsweise mitder Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der EU unterstützt. DerNutzer kann sich auf die Implementierung der durch die Plattformgelieferten Erkenntnisse konzentrieren, um den Geschäftserfolg zuverbessern.Rodrigue Zbinden, CEO von Morphean, sagt: "Genau darum geht es beider Sicherheit als Dienstleistung. Im heutigenCyber-Sicherheitsumfeld reicht es nicht mehr aus, erstklassigeBusiness Intelligence-Technologie zu entwickeln. Wir müssen dafürsorgen, dass unsere Lösung in jeder Hinsicht sicherer ist als einestandortnahe Alternative. Aus diesem Grund hostet Morphean seinePlattform ausschließlich in Tier 3- oder besseren Rechenzentren. Wirarbeiten mit zuverlässigen Hosting-Partnern und halten in allenRegionen, wo wir operativ tätig sind, die strengstenZertifikationsstandards ein. Morphean hat bereits damit begonnen,seine Bestandskunden im Rahmen des 'Als-Dienstleistung'-Modellsupzugraden."Die steigende Zahl vernetzter Geräte und das daraus resultierendeDatenvolumen bieten neue Möglichkeiten für Unternehmen,aussagekräftige Erkenntnisse aus den gehosteten Daten zu extrahieren.Die Sicherheit solcher Daten muss aber dabei oberste Priorität haben.Traditionell waren diese Datenquellen auf physische Sicherheitsgerätewie Überwachungskameras und Zugangskontrolle beschränkt. Mit demVormarsch des IdD ist die Morphean-Plattform in der Lage, Daten zuerheben und Erkenntnisse aus jeder vernetzten Technologie zuextrahieren.Dafür kommen die verschiedensten Sektoren in Frage, beispielsweiseEinzelhandel, Verkehrswesen, industrielle Anwendungen und Industriendes öffentlichen Sektors. Beim Einzelhandel können die Daten vonIdD-Geräten dazu verwendet werden, ein immersives Einkaufserlebnis zubieten, das den digital nativen Shopper von heute anlockt. Diesermöglicht die Abbildung der Kundenreise und die zeitnaheLageraufstockung."Die Cyber-Sicherheit wird bei unseren Technologien schon immerganz groß geschrieben", so Zbinden weiter. "Der Zugang zurichtungsweisender Business Intelligence ist nur dann effektiv, wenndie zugrunde liegende Technologie hundertprozentige Cyber-Sicherheitbietet und Konformität mit lokaler Gesetzgebung besteht. Wir sind derMeinung, dass die neue Morphean-Plattform diese Vorgaben effektiverfüllt."Pressekontakt:Sean HouseMatt KingMedia SafariTel.: + 44-(0)-1225-471202E-Mail: sean.house@mediasafari.co.ukMartyn RyderVPSales & MarketingMorpheanTel.: + 44-(0)-7989-215068E-Mail: martyn.ryder@morphean.chOriginal-Content von: Morphean, übermittelt durch news aktuell