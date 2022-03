Cloud-Etikettierung wird zum festen Bestandteil moderner globaler Lieferketten, so eine Umfrage von Loftware

Portsmouth, North Hampshire, 29. März 2022 (ots/PRNewswire) -73 % der Unternehmen glauben, dass die Cloud die bevorzugte Methode für die Kennzeichnung von Anwendungen sein wird in den nächsten drei JahrenFast drei Viertel (73 %) der Unternehmen glauben, dass die Cloud in den nächsten drei Jahren die bevorzugte Methode für Etikettieranwendungen sein wird. Dies geht aus einem heute veröffentlichten Jahresbericht von , dem weltweit größten Softwareunternehmen, Loftware das sich auf Unternehmensetikettierung- und Designmanagementlösungen spezialisiert hat, hervor. Im Vergleich dazu gaben vor einem Jahr nur 50 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Cloud-basierte Lösung einführen wird.Der globale Bericht („ Top 5 Trends im Bereich Etikettierung und Verpackungsdesign 2022" ), der auf den Erkenntnissen von fast 1.000 Fachleuten aus verschiedenen Branchen in 55 Ländern beruht, stellt fest, dass sich die Einstellung der Unternehmen zur Cloud-Technologie in den letzten 12 Monaten deutlich verändert hat. Angetrieben durch die COVID-19-Pandemie und die jüngste Krise in der Lieferkette haben Unternehmen erkannt, dass die Etikettierung nicht mehr nur eine taktische Notwendigkeit ist, sondern eine Voraussetzung für Unternehmenswachstum und agile Lieferkettenabläufe.Die Mehrheit der befragten Führungskräfte (90 %) erkennt, dass die Standardisierung und Zentralisierung der Etikettierung ihnen helfen wird, mit dem Geschäftswachstum Schritt zu halten, während mehr als acht von zehn (84 %) Unternehmen Kosteneinsparungen und Compliance als Hauptvorteile der Einführung einer modernen Etikettierungslösung nennen. Zwar gaben 42 % der Unternehmen an, dass sie ihre Unternehmensanwendungen bereits in die Cloud verlagert haben, doch mehr als die Hälfte läuft Gefahr, hinter ihren Mitbewerbern zurückzubleiben.„Wenn wir mit unseren Kunden und Partnern sprechen, ist klar, dass eine Person ganz oben auf der Liste steht: die Cloud. Vorausdenkende Unternehmen sehen die Chance. Es besteht ein enormes Potenzial für die Skalierung, die Standardisierung von Praktiken und letztlich für Verbesserungen im gesamten Unternehmen. Unternehmen, die wirksam umschwenken und neue Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäfts umsetzen können, haben einen Wettbewerbsvorteil und sind für den zukünftigen Erfolg gerüstet", so Josh Roffman, Leitender Vizepräsident für Marketing und Produktmanagement bei Loftware.Der Bericht zeigt auch, dass COVID-19 die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, nachhaltig beeinflussen wird. Mit dem anhaltenden Anstieg des Online-Einkaufs rückt die Etikettierung und Verpackung immer mehr in den Mittelpunkt, da sich die Verbraucher vom traditionellen Einzelhandel abwenden und ihre Einkäufe in stationären Geschäften tätigen. Dieser Trend wurde in der Umfrage von Loftware hervorgehoben. Fast die Hälfte (43 %) der Befragten erwartet, dass ihr Unternehmen als direkte Folge der Pandemie mehr ein E-Commerce-Geschäftsmodell einführen wird.Darüber hinaus gaben 63 % der Unternehmen an, dass Kostensenkungen und betriebliche Einsparungen aufgrund von COVID-19 für ihr Unternehmen an Bedeutung gewonnen haben. Außerdem ist nicht damit zu rechnen, dass der Trend zum verteilten Arbeiten in absehbarer Zeit nachlässt und die Pandemie selbst lange überdauern könnte. Aus diesem Grund investieren immer mehr Unternehmen in Cloud-basierte Technologien, die es den Mitarbeitern ermöglichen, auch dann zu arbeiten, zusammenzuarbeiten und Beiträge zu leisten, wenn sie nicht vor Ort sind. Dies wurde von 57 % der Befragten bestätigt, die angaben, dass es wichtig ist, Etiketten aus der Ferne zu drucken, um ihren Geschäftsbetrieb zu ermöglichen.„Geschäftsmodelle ändern sich. Wenn 2021 das Jahr war, in dem die Welt gelernt hat, wie wichtig agile globale Lieferketten sind, wird dieses Jahr von der Notwendigkeit geprägt sein, sich an diese neuen Realitäten anzupassen. Unternehmen auf der ganzen Welt haben mit Arbeitskräfteengpässen, Hafenstaus, Fahrermangel und Rohstoffausfällen zu kämpfen - um nur einige zu nennen. Deshalb ist es wichtig, dass Führungskräfte in der Wirtschaft anders über Prozesse, Abläufe und Lieferketten denken, um den Wohlstand zu sichern", fügte Roffman hinzu. 