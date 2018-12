Cloud-Computing-Dienste von mehr als jedem vierten Unternehmen in der EU genutzt

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2018 erwarben 26% der EU-Unternehmen mitmindestens zehn Beschäftigten Cloud-Computing-Dienste. Die Nutzungvon Cloud-Computing ist in den letzten Jahren rasant gestiegen: 2014lag der Wert bei 19% und 2016 bei 21%. Große Unternehmen nutzenCloud-Computing wesentlich häufiger (56% der Unternehmen mit 250 odermehr Beschäftigen) als kleine Unternehmen (23% der Unternehmen mit 10bis 49 Beschäftigen).Bei der Nutzung von Cloud-Computing-Diensten lassen sich zwischenden Ländern erhebliche Unterschiede feststellen. Mehr als die Hälfteder Unternehmen in Finnland (65%), Schweden (57%) und Dänemark (56%).nutzte Cloud-Computing. Im Gegensatz dazu wurdenCloud-Computing-Dienste von 10% der Unternehmen oder weniger inBulgarien (8%) und Rumänien (10%) genutzt. In Deutschland lag derAnteil bei 22%.In den letzten Jahren ist die Menge digitaler Daten, diegeneriert, gespeichert und verarbeitet werden, exponentiellgestiegen. Jede Aktivität, die online oder durch die Nutzung vonInformations- und Kommunikationstechnologie ausgeführt wird,generiert Reihen digitaler Abdrücke, die angesichts ihres Volumens,ihrer Vielfalt und Geschwindigkeit als Big Data bezeichnet werden. Inder EU gaben 12% der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigtenan, dass sie Big Data auswerten. In den EU-Mitgliedstaatenverzeichneten Malta (24%), die Niederlande (22%), Belgien und Irland(je 20%) die größten Anteile von Unternehmen, die Big Data nutzten.Die kleinsten Anteile wurden in Zypern (5%), Ungarn und Österreich(je 6%) sowie in Bulgarien und Italien (je 7%) registriert. InDeutschland betrug der Anteil 15%.In der EU machten 4% der Unternehmen mit mindestens zehnBeschäftigten im Jahr 2018 von 3D-Druck Gebrauch. Die größten Anteilewurden in Finnland (7%), Dänemark, Malta, dem Vereinigten Königreichund Belgien (je 6%) verzeichnet. Die kleinsten Anteile wurden vonUnternehmen in Zypern und Lettland (je 1%) registriert. InDeutschland lag der Anteil bei 5%.Diese Angaben stammen aus einem Artikel, der von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union herausgegeben wurde, undsind Teil der Ergebnisse einer 2018 durchgeführten Erhebung über dieNutzung von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) inUnternehmen.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell