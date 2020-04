Closca bringt eine innovative wiederverwendbare Maske zum Schutz vor Coronavirus auf den Markt

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) - Das spanische Unternehmen Closca Design (http://www.closca.com/) bringt eine innovative Maske auf den Markt, die das Symbol des Zeitalters des Coronavirus mit einem ästhetisch ansprechenden und funktionalen Design neu definiert.Die Closca-Maske, die ursprünglich konzipiert wurde, um das Einatmen von Smog, Luftverschmutzungen, Mikroorganismen und Pollen zu verhindern, hat eine noch dringendere Verwendung gefunden. Diese Maske ist jetzt so angepasst, dass sie einen wirksamen Schutz gegen das Coronavirus bietet. Die 6 mitgelieferten Einwegfilter sind die gleichen wie bei FFP2-Masken (die für den Schutz gegen Coronavirus zugelassen sind). Die Filter werden in ein Innenfach eingelegt und sind, da sie das Gesicht nicht berühren, viel länger wirksam. Die Maske wird mit einem Beutel zur hygienischen Aufbewahrung geliefert.Closka-Masken sind in drei Farben erhältlich, wobei jeweils fünf verschiedene Bandfarben zur Auswahl stehen. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt - wiederverwendbar, waschbar, zusammenklappbar und bequem. Der Klettverschluss ermöglicht die Anpassung der Größe.Die Closca-Maske, die bei closca.com vorbestellt werden kann, ist ein gemeinnütziges Gut: Das Unternehmen wandelt den Erlös jeder verkauften Einheit in eine Spende von fünf chirurgischen Masken für gefährdete Gruppen in Spanien und im Ausland um. Das Unternehmen wird mehr als 175.000 Einheiten an Bedürftige spenden.Carlos Ferrando, CEO und Gründer von Closca, möchte die Menschen sensibilisieren."Ja, Masken sind heute notwendig, aber wir sollten uns fragen ' Warum?' . Und wir sollten darüber nachdenken, was sich ändern muss, damit wir sie nicht mehr brauchen."Closca Design verwandelt Elemente der städtischen Realität in neue Symbole, um mit minimalistischen und eleganten Objekten zu Veränderungen zu inspirieren und Nachhaltigkeit in das tägliche Leben zu bringen und sich gleichzeitig sozial zu engagieren und etwas zu bewegen. Das Unternehmen ermöglicht mit dem Closca-Helm eine nachhaltige urbane Mikromobilität, reduziert mit der Closca-Flasche die Verwendung von Einweg-Plastikflaschen und stellt nun die Closca-Maske zur Verfügung, die die verschmutzte Luft der Stadt filtert und vor Krankheiten schützt.Die Kreationen von Closca Design wurden bereits 2015 und 2017 mit den Red Dot Design Awards sowie 2016 beim Delta ADI-FAD mit dem Goldpreis ausgezeichnet und sind in Designsammlungen wie den Museen MoMA und Guggenheim in New York, dem Centre Pompidou in Paris und dem Victoria and Albert Museum in London vertreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1158811/Closca_Mask.jpgPressekontakt:silvia@closca.comwww.closca.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143821/4579126OTS: CloscaOriginal-Content von: Closca, übermittelt durch news aktuell