Clorox: Nach so langer Zeit …

An der Börse New York notiert die Aktie Clorox am 16.01.2021, 13:56 Uhr, mit dem Kurs von 197.52 USD. Die Aktie der Clorox wird dem Segment "Haushaltsprodukte" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Clorox liegt mit einer Dividendenrendite von 2,24 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche hat einen Wert von 3,08, wodurch sich eine Differenz von -0,83 Prozent zur Clorox-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Clorox-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 6 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Clorox-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (211,27 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 197,52 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Clorox eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Clorox verläuft aktuell bei 211,16 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 197,52 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,46 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 201,29 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Clorox-Aktie der aktuellen Differenz von -1,87 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

