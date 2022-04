Clorox Aktie: Ein handfester Grund

Für die Aktie Clorox aus dem Segment "Haushaltsprodukte" wird an der heimatlichen Börse New York am 07.04.2022, 12:29 Uhr, ein Kurs von 143.92 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Clorox auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Clorox ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Clorox-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 19,84, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,03, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Clorox als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 4 Hold, 7 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 2 Hold, 6 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Sell" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 160,08 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11,23 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 143,92 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Clorox weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,41 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Haushaltsprodukte") von 2171,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 2168,31 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.