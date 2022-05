Clorox Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

An der Heimatbörse New York notiert Clorox per 11.05.2022, 09:59 Uhr bei 156.23 USD. Clorox zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Clorox entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Clorox-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 7 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clorox vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (155,92 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 156,23 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Clorox eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 34,24 ist die Aktie von Clorox auf Basis der heutigen Notierungen 12 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" (30,62) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Clorox beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,08 Prozent und liegt mit 0,49 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,59) für diese Aktie. Clorox bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.