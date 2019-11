Cliq Digital: Kurs steigt nach Q3-Zahlen und Business-Transaktion

Einen Tag nach Erscheinen der 9-Monatszahlen gibt die CLIQ Digital AG (WKN: A0HHJR) heute per Ad-hoc-Mitteilung die Vereinbarung zur Erhöhung der Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft Red27Mobile Ltd bekannt. Der Anteil an der Londoner Firma soll von 51% auf 80% ausgebaut werden.

Mit Red27Mobile wird ein Medienunternehmen angeschlossen, das bekannt ist für seine Werbeservices rundum mobile Inhalte mit Schwerpunkt auf Entertainment und Games. Cliq Digital stemmt die Businesstransaktion mit einem Mix aus eigenen Mitteln und einer Bankfinanzierung. Wie das Scale-30-Unternehmen heute mitteilte, erwarte man sich von der Erhöhung der Mehrheitsbeteiligung einen „signifikanten Ergebnisbeitrag“.

Q3-Zahlen: Der kurzfristige Trend ist positiv

Gemäß den am Donnerstag vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal stiegen die Bruttoumsatzerlöse auf 16,8 Millionen Euro nach 14,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Nettoumsatz legte um 27% zu auf 11,9 Millionen Euro nach 9,4 Millionen Euro in Q3 2018.

Die positive Entwicklung zeigt sich auch beim Ergebnis. So konnte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Juni bis September mehr als verdoppelt werden auf 1,9 Millionen Euro. Nach 9 Monaten summiert sich dieses bereits auf 4,3 Millionen Euro und liegt damit nach Cliq-Informationen 13% über dem EBITDA 2018 – trotz deutlich gestiegener Marketingausgaben im laufenden Jahr.

Cliq-Aktie wieder im Aufwärtsmodus

Cliq ist ein Medienunternehmen mit Schwerpunkt auf der Direktvermarktung seiner mobilen Spiele, Apps, Software und Unterhaltungsangebote für mobile und stationäre Endgeräte wie Smartphones, Tablets und PCs. Die Cliq-​Aktie zeigt im November starke Aufwärtstendenzen und schloss heute bei 2,67 Euro auf dem höchsten Stand seit April.