Clipper Logistics: Aufschrei, garantiert!

Für die Aktie Clipper Logistics stehen per 15.10.2019, 19:03 Uhr 203.67 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Clipper Logistics zählt zum Segment "Diversified Support Services".

Unser Analystenteam hat Clipper Logistics auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Clipper Logistics verläuft aktuell bei 252,53 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 201 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,41 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 219,26 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Clipper Logistics-Aktie der aktuellen Differenz von -8,33 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Clipper Logistics-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clipper Logistics vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (320 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 59,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 201 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Clipper Logistics eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Clipper Logistics. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 58 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Clipper Logistics momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Clipper Logistics weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,15), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Clipper Logistics wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.