Clinuvel Pharmaceuticals: Die große Rallye kommt erst noch?

Die Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals (WKN: A0JEGY) ist ein Paradebeispiel für Biotech- und Pharmapapiere, die Anlegern fantastische Gewinne bescheren und auch dafür, wie schnell Aktien aus diesem Sektor ihren Wert steigern können. Seit Anfang 2016 verzehnfachte sich der Wert an der australischen Heimatbörse!

Clinuvel stößt mit seinem Hauptprodukt Scenesse in eine Therapielücke vor, die bislang so von keinem Medikament abgedeckt wird. Der Kurs korrigiert nach dem Dauerlauf nun etwas, aber die nächsten Katalysatoren, die die Kursentwicklung wieder beschleunigen können, stehen unmittelbar vor der Tür.

Alles dreht sich um Scenesse

Clinuvel ist ein Pionier auf dem Gebiet der Phototoxizität (Photoirritation). Clinuvels Lead Produkt ist Scenesse, das zur Behandlung von Patienten mit erythropoetischer Protoporphyrie eingesetzt wird. Dabei handelt es sich um eine seltene Krankheit, die Lichtunverträglichkeit verursacht.

Weltweit gibt es nach Angaben von Clinuvel 45 Millionen Betroffene. Wenn diese Licht ausgesetzt sind, kann das zu schmerzhaften Reaktionen wie z.B. Schwellungen der Haut führen. Scenesse, das via Implantat von Experten in anerkannten Zentren unter die Haut eingesetzt wird, verhindert bzw. verringert das Auftreten dieser Symptome.

Scenesse beschreitet den Kommerzialisierungspfad

In der europäischen Zulassungsstudie konnte Afamelanotid, der Wirkstoff in Scenesse, den Zeitraum von Patienten, die ohne Schmerzen direktem Sonnenlicht ausgesetzt waren, gegenüber der Placebo-Behandlung fast verdoppeln.

2014 erhielt Scenesse von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung als Arzneimittel in der EU. In den USA steht das Produkt nun kurz vor der Kommerzialisierung. Das sog. PDUFA-Date, bei dem die Experten der amerikanischen Gesundheits- und Arzneimittelbehörde FDA über die Marktzulassung eines potentiellen Medikaments entscheiden, steht am 8. Juli an. Die Medikamentenzulassungsanträge für Japan und Australien folgen in Bälde.





Allerdings ist bei einer Ablehnung seitens der FDA und einem prognostizierten Sales Potential von Scenesse in den USA in Höhe von rund 350 Millionen US-Dollar ein entsprechendes Abwärtsrisiko gegeben. Weitere Krankheitsbilder, in denen Scenesse zukünftig zum Einsatz kommt, sind nicht ausgeschlossen.

Clinuvel kann auf margenträchtige Gewinne bei der Vermarktung setzen. Die EBIT-Marge lag in H1 2018 bei 36,7%.

Renommierte Investoren weiter bullisch

Viele Investoren sind bei Clinvuel weiter bullisch. Die große Neubewertungsphantasie dürfte bei Clinuvel in Anbetracht der massiven Kursverteuerung kurzfristig allerdings nicht mehr gegeben sein.

Interessierte Biotech- und Pharma-Investoren sollten bei unserem Top-Favoriten 2019 eine ähnlich lukrative Investmentstory vorfinden, die noch ganz am Anfang der Entwicklung steht. Wie auch Clinuvel wandelt das Unternehmen auf einem Pionierpfad und dürfte sein potenzielles Milliarden-Medikament als Standardtherapie gegen eine seltene Erkrankung an den Markt bringen.

Bessere Aktien für Ihr Depot

