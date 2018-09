Clinuvel Pharmaceuticals: Der Traum lebt weiter!

Clinuvel Pharmaceuticals kann sich am Donnerstag von einem Durchhänger am Mittwoch wieder weitgehend erholen. Nach Kursgewinnen in Höhe von 4,3 Prozent steigt die Aktie des Unternehmens wieder auf 8,92 Euro und nimmt damit die Marke bei 9 Euro ins Visier. Damit scheint sich zu bestätigen, dass die letzten Kursverluste vor allem von Gewinnmitnahmen geprägt haben, der positive Trend an sich bleibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.