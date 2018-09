Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Das sieht gut aus!

Wer nach der regelrechten Kursexplosion von Clinuvel Pharmaceuticals in der letzten Woche jetzt mit einer Korrektur rechnete, wird am Montag eines Besseren belehrt. Die Aktie konnte sich im morgendlichen Handel um weitere 2,25 Prozent verbessern und damit die Marke von 9 Euro im Sturm erobern. Damit hat das Papier nicht die schlechtesten Chancen, in absehbarer Zeit die Zweistelligkeit zu erreichen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.