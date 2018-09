Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Anleger von Clinuvel Pharmaceuticals starten mit einem guten Gefühl ins Wochenende. Ohne erkennbaren Grund schoss die Aktie des Unternehmens am Freitag um 7,6 Prozent in die Höhe und konnte bei 8,90 Euro mal eben ein neues Allzeit-Hoch erreichen. Über die Gründe für den Kursanstieg wird munter spekuliert, in jedem Fall steht die Aktie jetzt aber in einer guten Ausgangslage.

Mancher Aktionär träumt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.