Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: War es das?

In der laufenden Woche konnte die Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals an jedem Tag mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten und diese bisher auch gut verteidigen. Am Donnerstag zeigt sich jetzt aber ein anderes Bild. Statt erneuter Zugewinne blicken Anleger auf Verluste, die sich mit 1,5 Prozent aber noch in Grenzen halten. Clinuvel Pharmaceuticals fällt damit lediglich auf 13,66 Euro zurück ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.