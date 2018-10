Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Die Unterstützung hält!

Nach einer beeindruckenden Rallye machen der Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals derzeit Gewinnmitnahmen schwer zu schaffen. Besonders am gestrigen Dienstag waren teils deutliche Kursverluste zu beobachten. Eine wichtige charttechnische Unterstützung bei 11,30 hielt dem Druck der Verkäufer jedoch stand, was auch die Basis für eine Erholung am Mittwoch bildet.

Nachdem es bis zum Mittag um immerhin 1,4 Prozent aufwärts ging, werden die Anteile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.