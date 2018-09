Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Sky is the limit!

Clinuvel Pharmaceuticals beweist derzeit eindrucksvoll, dass auf große Kursgewinne in kurzer Zeit nicht immer zwingend Gewinnmitnahmen folgen müssen. Obwohl die Aktie in jüngster Vergangenheit gleich mehrere Kurssprünge aufs Parkett zauberte, hält die Gewinnserie auch am heutigen Montag weiter an. Schon im morgendlichen Handel geht es um weitere 5,7 Prozent aufwärts und damit erneut auf eine neue Rekordmarke bei 12,34 Euro. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.