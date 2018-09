Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Nicht zu stoppen!

Bei der Entwicklung der Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals kann einem derzeit schon mal schwindelig werden. Der Titel befindet sich in einem anhaltenden Aufwärtstrend und setzt diesen derzeit in einem atemberaubenden Tempo fort. Zugewinne von 4,6 Prozent am Dienstag sind da nur die Spitze des Eisbergs, welche den Kurs verdächtig nahe an die Grenze von 13 Euro bringen.

Über die letzten vier Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.