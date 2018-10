Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Jetzt könnte es hässlich werden!

Die Zeiten von spektakulären Kursgewinnen und immer neuen Rekordhochs sind bei der Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals wohl vorerst vorbei. Stattdessen geht es mit dem Titel derzeit immer weiter bergab. Am Freitag legt der negative Trend noch an Tempo zu. Nach Verlusten in Höhe von 3,2 Prozent geht es bis auf 10,20 Euro bergab.

Clinuvel verpasst damit so manchen charttechnischen Widerstand, was für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.