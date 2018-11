Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Da muss noch mehr kommen!

Nach Zugewinnen in Höhe von 7,8 Prozent konnten Anleger von Clinuvel Pharmaceuticals am Mittwoch zunächst durchatmen. Die rasante Talfahrt der Aktie des Unternehmens wurde vorerst gestoppt, doch über den Berg ist der Titel jetzt noch nicht. Es wird also spannend zu sehen sein, ob die Bullen auch am Donnerstag und Freitag am längeren Hebel sitzen werden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.