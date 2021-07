Clinigen: Bitte unbedingt beachten!

Der Clinigen-Kurs wird am 06.07.2021, 18:57 Uhr an der Heimatbörse London mit 637.5 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Die Aussichten für Clinigen haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Clinigen von 637,5 GBP ist mit -10,55 Prozent Entfernung vom GD200 (712,7 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 758,17 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -15,92 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Clinigen-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Clinigen wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Clinigen erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -21,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 21,62 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -42,67 Prozent im Branchenvergleich für Clinigen bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,04 Prozent im letzten Jahr. Clinigen lag 40,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Clinigen?

Wie wird sich Clinigen nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Clinigen Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Clinigen Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken