Clinigen: Grund zur Sorge?

Für die Aktie Clinigen aus dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 20.08.2018 ein Kurs von 993,5 GBP geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Clinigen einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Clinigen jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Clinigen. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 76,54 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Clinigen momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 49,62, was bedeutet, dass Clinigen hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Clinigen wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Clinigen-Aktie beträgt dieser aktuell 964,78 GBP. Der letzte Schlusskurs (993,5 GBP) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+2,98 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Clinigen somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (950,39 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,54 Prozent Abweichung). Die Clinigen-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Clinigen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Analysteneinschätzung: Clinigen erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1248,33 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 993,5 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Clinigen erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.