ClinicAll forciert Gestaltung digitaler Technologien in Kliniken

Neuss (ots) - Der Druck wird größer auf das Krankenhaus- undGesundheitswesen, Medical Haelthcare-Sektor genannt, denn dasBundesgesundheitsministerium unter der Leitung von Hermann Gröhe willweitere Fortschritte bei der Digitalisierung sehen. Ziel ist es, dassab Mitte des Jahres 2018 Kliniken, medizinische Einrichtungen undArztpraxen im Lande komplett an die sogen. Telematik-Infrastrukturangekoppelt werden. Dabei vernetzt die Telematik-Infrastruktur alleBeteiligten des Gesundheitswesens im Bereich der GesetzlichenKrankenkassen und sorgt für einen systemübergreifenden und sicherenAustausch von Informationen, die nur von autorisierten Personen oderInstitutionen mittels elektronischem Ausweis genutzt werden können.Für ClinicAll ist diese Vision einer digitalen Vernetzung längst zurRealität geworden, denn das Unternehmen arbeitet seit Jahren an einerganzheitlichen IT-Lösung, welche die einzelnen Digitalproduktekompakt zusammenfasst und Klinikalltag und Patientenwesenrevolutionieren soll.Krankenhäuser haben einen großen Bedarf an digitalen Lösungen, diesich in zukunftsweisenden Aufgabenstellungen zusammenfassen lassen.Denn die Anforderungen, denen sich medizinische Einrichtungen stellenmüssen, werden immer vielschichtiger. Gemeint sind aufwendigereDiagnosen in Verbindung mit komplexen Behandlungsmethoden, die einebessere Ausstattung mit Geräten erforderlich machen. Ebenso dasDatenmanagement, Verwaltungsaufgaben und die Logistik, die sichpermanent verändern. In Verbindung damit wird die Einführungdigitaler Infrastrukturen, die im E-Health-Gesetz desGesundheitsministers zusammengefasst sind, bis Mitte des kommendenJahres eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitswesendarstellen. Dort sorgt das Gesetz für eine sichere digitaleKommunikation und deren Anwendung. Inhaltlich wird es dabei um dasStammdaten-Management gehen (Prüfung und Aktualisierung vonPatientendaten), um die Aktualisierung der elektronischenGesundheitskarte und Fertigstellung einer elektronischenPatientenakte. Was für viele Dienstleister im Gesundheitswesen neuist, gehört seit 2008 zum Alltagsgeschäft der Firma ClinicAllGermany, die von Neuss aus Kliniken, Rehazentren undGesundheitseinrichtungen mit Komplettlösungen für ein umfassendesdigitales Kliniknetzwerk beliefert. Mit Hard- und Software-Komponenten - mit dem Hauptaugenmerk auf computerbasierten Terminalsfür den Einsatz in Krankenhäusern. Denn die moderneInformationstechnologie hält praktikable Lösungen für dieseeinschneidenden Veränderungen bereit.Statistiken belegen die große Bedeutung der DigitalisierungDer Ruf nach einer Reform zur Modernisierung des Gesundheitswesensund dessen digitalen Strukturen (79% der deutschen Kliniken nutzendie Digitalisierung zur Restrukturierung), kommt aus denverschiedensten Ecken, wie aktuelle Erhebungen dokumentieren. (75%der Patienten befürworten diese). Dabei geht es hauptsächlich darum,Abläufe zu vereinfachen, eine höhere Behandlungsqualität zugewährleisten (96% der Meinungsführer prognostizieren eineverbesserte Behandlungsqualität) und dem ständig steigendenPatientenaufkommen (alle 73 Tage verdoppelt sich bis 2020 das Volumender Patientendaten) entgegenzuwirken. Mit der elektronischenPatientenakte werden außerdem Fehlerquellen minimiert und eineImplementierung der Daten und Informationen in alle digitalen Systemegarantiert. Dieser Fortschritt ist dringend notwendig, denn derglobale, digitale Gesundheitsmarkt wächst bis 2020 auf 233 MilliardenUS$ und nur so kann man den Vorsprung, den andere Wirtschaftsbereichein der Digitalisierung erzielt haben, langsam einholen - so dieEinschätzung von 73% der Meinungsführer in diesem Bereich. ClinicAllGermany GmbH hat bereits frühzeitig erkannt, dass für den digitalenKlinikbetrieb umfassende Lösungen geschaffen werden mussten. D.h.eine zentrale, benutzerfreundliche und sichere Datenverwaltung.Geeignete Interfaces und Endgeräte bieten dabei Ärzten, Personal undauch Patienten einen hohen Benutzerkomfort.Zudem Informationsterminals, die in das klinikeigeneInformationssystem integriert werden können - die sogenanntenBedside-Terminals. Diese nutzen Klinikpersonal und Patienten imgleichen Maße: zum Auslesen der elektronischen Gesundheitskarte- undakte, zur Dateneingabe, zur Essensbestellung und zum Schwesternruf,zur Internetnutzung mit Fax- und Emailversand und zum Fernsehen.Multifunktional und einfach zu bedienen. Denn der Mensch von heuteist aus dem Alltag hohe Komfortstandards im Umgang mit digitalenMedien und Geräten gewöhnt: Smartphones und Tablets ermöglichen jedemvon uns einen intuitiven, ungezwungenen und sehr schnellen Umgang mitimmer mehr Informationen. Das verlangt auch die Digitalisierung imKrankenwesen. Auf besonderen Wunsch können Terminals mit einerAugensteuerung ausgerüstet werden, die selbst Schwerkranken mitmotorischen Behinderungen eine vollumfängliche Bedienung ermöglich.Auf diese Weise trägt ClinicAll dazu bei, einer geforderten,notwendigen Digitalisierung in Deutschland, den Weg in dieKrankenhäuser zu ebnen.