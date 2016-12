ClinicAll Augensteuerung (FOTO)

Neuss (ots) -Viele Menschen sind bei der Interaktion mit Computern auf moderneKommunikationshilfen angewiesen. Oftmals sind Geräte mit solchenEingabehilfen unverzichtbar, da sie manchen Patienten die einzigeMöglichkeit geben, an der modernen Medienwelt teilzunehmen oder mitanderen Menschen zu kommunizieren.Für Patienten, die von Multipler Sklerose, Muskelschwäche,Spastik, ALS oder anderen neuromuskulären Erkrankungen betroffensind, die ihre Bewegungsfähigkeit stark beeinträchtigen, bietetClinicAll die Bedside Terminals auch mit Augensteuerung an. Durch einModul mit spezieller Kamera werden die Bewegungen der Augen desPatienten erfasst und analysiert - eine spezielle Software auf denTerminals setzt diese verzögerungsfrei in Steuerkommandos für denCursor um. Ein Mausklick wird dann je nach gewünschter Konfigurationdurch Blinzeln oder einfach durch kurzes Verharren des Auges auf derSchaltfläche ausgelöst (Autoklick).Zusammen mit einer Bildschirmtastatur oder speziellerKommunikationssoftware ist es für den Patienten auch möglich, Textezu erstellen oder die Sprachausgabe zu aktivieren, um sich gegenüberanderen Menschen verständlich zu machen. Die ClinicAll BedsideTerminals lassen sich dank des Windows-Betriebssystems problemlos mitjeder gängigen solchen Software ausstatten.Die Notwendigkeit für regelmäßige Neukalibrierungen für das Modulkonnte auf ein Minimum reduziert werden. Das erhöht dieBenutzerfreundlichkeit.Die Augensteuerung läßt sich einfach an jedem ClinicAll BedsideTerminal direkt unter dem Bildschirm über ein magnetischesBefestigungssystem montieren. Dort beeinträchtigt sie das Handlingdes Gerätes in keiner Weise - es kann also beispielsweise vomPflegepersonal oder Ärzten weiterhin auch normal genutzt werden. BeiBedarf kann das Modul mit der Augensteuerung auch jederzeit auf einanderes Bedside Terminal gewechselt werden.ClinicAll liefert seine Bedside Terminals auch für private Nutzeraus, beispielsweise wenn Angehörige ihre Patienten langfristigzuhause pflegen. Auch in diesem Fall stellt eine Augensteuerung fürmanche Patientengruppen eine ungeheure Erleichterung dar, da sie diealltägliche Kommunikation ermöglicht und das Wohlbefinden desPatienten sehr stark verbessern kann.Pressekontakt:ClinicAll Germany GmbHFrau S.HeringE-Mail:sh@clinicall.deTel:+4921315281330www.clinicall.deOriginal-Content von: ClinicAll Germany, übermittelt durch news aktuell