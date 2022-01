CliniSys übernimmt HORIZON Lab Systems und schließt sich mit Sunquest Information Systems zusammen und gehört jetzt zu den weltweit größten Unternehmen im Bereich der Diagnose- und Laborinformatik

Tucson, Arizona (ots/PRNewswire) -· Die neu entstandene Gruppe wird durch Innovationen in der Diagnostik- und Laborinformatiktechnologie eine Optimierung der öffentlichen Gesundheitsversorgung erzielenCliniSys hat die kürzliche Übernahme von HORIZON Lab Systems und den Zusammenschluss mit Sunquest Information Systems unter dem Dach von CliniSys bekannt gegeben. Durch diese Übernahme und den Zusammenschluss mit Sunquest entsteht eine der weltweit größten Organisationen im Bereich der Diagnose- und Laborinformatik.CliniSys strebt an, zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit eine neue Welle digitaler Diagnostik und Labore in der gesamten Gesundheitsversorgung und in der Gemeinschaft zu etablieren, die über klinische Labors hinausgeht. HORIZON Lab Systems ist mit seinen fortschrittlichen cloudbasierten Laborlösungen und seinem unübertroffenen Wissen und Know-how in den Bereichen Umwelt, Wasserqualitätstests, öffentliche Gesundheit, Toxikologie und Landwirtschaft ein wichtiger Bestandteil dieser Vision.Gemeinsam beschäftigen CliniSys, Sunquest und HORIZON Lab Systems über 1.300 Mitarbeiter in 12 verschiedenen Ländern mit 19 unterschiedlichen Kulturen, 21 verschiedenen Sprachen. Sie verfügen über unübertroffenes Wissen im komplexen Labor- und Diagnostiksektor auf internationaler Ebene.CliniSys ist gut positioniert, um die Vorteile der Cloud-Transformation zu nutzen und neue Technologien wie fortschrittliche Analytik, KI und maschinelles Lernen anzuwenden, um Laborexperten mit besseren diagnostischen Fähigkeiten und Tools auszustatten, damit sie effektiver arbeiten und die öffentliche Gesundheit weltweit verbessern können.Laboratorien auf der ganzen Welt überwachen und schützen die Gesundheit über mehrere gesundheitsrelevante Parameter hinweg, von der medizinischen Versorgung über die Genetik und Umwelteinflüsse bis hin zu physischen Einflüssen, und CliniSys ist nachweislich in der Lage, monatlich Hunderte von Millionen medizinischer Ergebnisse zu liefern und die Überwachung von Krankheiten in pandemischem Größenmaßstab für mehr als 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen.Michael Simpson, CEO von CliniSys, kommentierte: „Die öffentliche Gesundheit ist ein wichtiges Anliegen für alle Regierungen und Bürger. Mit den fortschrittlichen cloudbasierten Lösungen von HORIZON und dem unübertroffenen Wissen und der Expertise in den Bereichen Umwelt, Wasserqualitätstests, öffentliche Gesundheit, Toxikologie und Landwirtschaft kann CliniSys nun Organisationen und Regierungen auf allen Ebenen und in den verschiedenen Sektoren des Ökosystems der öffentlichen Gesundheit Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung anbieten."Informationen zu CliniSysCliniSys mit Hauptsitz in Chertsey, England, und Tucson, Arizona, ist einer der größten Anbieter von Laborinformationssystemen, Auftragseingabe und Ergebnisabfrage sowie von Lösungen für das öffentliche Gesundheitswesen im Bereich der Krankheitsüberwachung und des Ausbruchsmanagements in Großbritannien, Europa und den Vereinigten Staaten. Seit 40 Jahren spezialisiert sich CliniSys erfolgreich auf die komplexe und großflächige Bereitstellung umfassender Labor- und Gesundheitslösungen. Aktuell nutzen über 3.000 Laboratorien in 34 Ländern die CliniSys-Lösungen.Unser kombiniertes, disziplinübergreifendes Fachwissen bietet unseren Kunden Lösungen zur Unterstützung von Laborabläufen in den Bereichen Klinik, Histologie, Molekularbiologie und Genetik, einschließlich Auftragsmanagement, Berichtswesen und Ergebnisbereitstellung. Darüber hinaus bedienen wir Labore in den Bereichen Umweltprüfung, Wasserqualität, Landwirtschaft und Toxikologie.www.clinisys.com (GB & Kontinentaleuropa)www.sunquestinfo.com (Nordamerika)www.horizonlims.com (HORIZON)linden.gregory@metia.comMedienkontakt:Linden GregoryMetia Group+44 (0) 7525 926 435linden.gregory@metia.comOriginal-Content von: CliniSys, übermittelt durch news aktuell