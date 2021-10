ClimatePartner nun auch in Schweden

München (ots) -ClimatePartner eröffnet seine erste Niederlassung in Schweden. Der Experte für Klimaschutzlösungen unterstützt nun von dort aus Unternehmen ganz Skandinavien dabei, ihre CO2-Emissionen zu berechnen, zu reduzieren und auszugleichen. Somit können sie und Produkte klimaneutral werden. Nach Niederlassungen in Italien und den USA ist das ein weiterer Expansionsschritt von ClimatePartner in diesem Jahr.Das Stockholmer Büro wird von Massimo Di Biaggio als Head of Sales geleitet. Der Schwede mit italienischen Wurzeln besitzt langjährige Erfahrung in den Bereichen Klimaschutz und Energie. Hier hat er in früheren Positionen im Business Development und Vertrieb gearbeitet. Unter seiner Führung wird ein Team aufgebaut, welches Unternehmen dabei unterstützt, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.ClimatePartner wächst nicht zuletzt aufgrund der steigenden Nachfrage auf dem Markt. Die Erweiterung nach Schweden ist dabei der nächste Schritt, den Klimaschutz global zu verstärken. Mit einem besseren Verständnis ihres CO2-Fußabdrucks können Unternehmen Maßnahmen zum Umgang mit ihren Emissionen ergreifen und sich auch auf zukünftige rechtliche Anforderungen vorbereiten. Zudem bietet das anerkannte Label "klimaneutral" Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Orientierung bei ihren Konsumentscheidungen. Das Label ist auf Tausenden Produkten in zahlreichen Ländern zu finden. Es ist mit einem branchenführenden ID-Tracking-System verknüpft, das darüber informiert, wie viele CO2-Emissionen eines Unternehmens oder Produkts ausgeglichen wurden.Um unvermeidbare CO2-Emissionen kompensieren zu können, entwickelt ClimatePartner eigene Klimaschutzprojekte oder arbeitet mit internationalen Klimaschutzprojekten zusammen, die nach anerkannten Standards wie Gold Standard oder VCS ausgezeichnet sind. Neben ihrer Wirkung zur CO2-Einsparung verfolgen sie zudem stets auch Nachhaltigkeitsziele im Umwelt- und Sozialbereich, wie sie in den UN SDGs definiert sind.Weitere Informationen und Ansprechpartner: https://www.climatepartner.com/en/climate-clinic-swedenPressekontakt:ClimatePartnerDieter Niewierra, Communications+49 89 2190974-83d.niewierra@climatepartner.comOriginal-Content von: ClimatePartner GmbH, übermittelt durch news aktuell