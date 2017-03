Clicktale Veröffentlicht Die Erste Digitale Cloud Zur Unterstützung Von Unternehmen Bei Wichtigen Unternehmensprozessen Und Baut Seine Präsenz In Europa Aus

San Francisco (ots/PRNewswire) -Psychologische Analysen unterstützen Unternehmen, die Handlungenvon Kunden zu entschlüsselnClicktale, Marktführer im Bereich "Experience Analytics", stelltheute die Clicktale Experience Cloud vor. Dabei handelt es sich umeine neue Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, wichtigeFragen in Bezug auf die Kundenbasis zu beantworten und dasUnternehmensergebnis im digitalen Bereich zu verbessern. DieClicktale Experience Cloud kombiniert umfassende Daten über dasOnline-Verhalten, maschinelles Lernen, Data Science,fortschrittliches kognitives Computing und angewandte psychologischeForschung. So können Unternehmen im Handumdrehen das Verhalten vonMillionen von Besuchern analysieren, um die Daten zu verstehen, zuquantifizieren, zu priorisieren und ein innovatives Benutzererlebniszu schaffen."Heutzutage dreht sich alles um die Kundenerfahrung", so TuvalChomut, CEO von Clicktale. "Die Clicktale Experience Cloud bietetUnternehmen neue, bahnbrechende Möglichkeiten. Sie bietet Antwortenauf unternehmenskritische Fragen sowie eine klare und umsetzbareLösung für sämtliche Herausforderungen und Chancen in Zusammenhangmit Kunden. Mit dieser Plattform verzeichnen unsere Kunden deutlicheVerbesserungen und optimieren gleichzeitig das digitale Erlebnisihrer eigenen Kunden."Clicktale gilt als Vorreiter in puncto Experience Analytics. DieLösungen des Unternehmens werden von führenden europäischen undinternationalen Unternehmen wie Adidas, The Royal Bank of Scotland,B&Q, Lufthansa Group, Microsoft und Adobe eingesetzt, um einhervorragendes Benutzererlebnis sowohl auf mobilen Geräten als auchauf Desktop-Computern zu gewährleisten.Umfassende Verhaltensdaten werden direkt in relevante StatistikenumgewandeltWichtigster Bestandteil der Clicktale Experience Cloud ist dasExperience Center: die erste Arbeitsumgebung, die speziell daraufausgelegt ist, Kunden eine optimale Erfahrung zu ermöglichen. DasExperience Center bietet effektive Funktionen, die die umfassendenVerhaltensdaten von Clicktale (extrem kurzfristigeSeiteninteraktionen wie Hovern, Scrollen, Verkleinern und Vergrößern)in intuitive visuelle Daten verwandeln und dadurch Führungskräften,Geschäftszweigen, Produktmanagern, Merchandisern, Data Scientists,Analysten sowie Experten im Bereich Nutzererfahrung (UX)unternehmensweit einen gewissen Vorsprung verschaffen. Darüber hinausbietet die Clicktale Experience Cloud eine fortschrittlicheNetzplantechnik, die dabei hilft, den Weg von Nutzern im Internetnachzuverfolgen und darzustellen. Schlechte Erfahrungen könnenebenfalls aufgezeichnet werden, um ihre Auswirkungen auf dasUnternehmen zu messen.Die Clicktale Experience Cloud eignet sich sowohl für kleine alsauch für große Unternehmen und verfügt über die folgenden Funktionen:- Aufzeichnung von bis zu 100% der Benutzererfahrung im Internetsowie auf mobilen Geräten und Apps- automatische Aufdeckung bedeutender Unternehmensherausforderungenund -chancen bereits in der Entstehung- Einblicke in Echtzeit in KPIs zu einem bestimmten Schwerpunkt, diemit der Erfahrung in Zusammenhang stehen und im Vergleich zuUnternehmenszielen gemessen werden- Aufschlüsselung von Besuchersegmenten über die Clicktale ExperienceCloud oder Import von Segmenten über Analysetools wie Adobe oderGoogle Analytics, um Sonderfälle aufzudecken, die die KPIs derSeite oder der Website beeinträchtigen- Durchführung von Pfadanalysen zur Identifikation undQuantifizierung bestimmter Verhaltensweisen auf der Seite, dieeiner Conversion oder Interaktion im Wege stehen können- Aufdecken der besten und schlechtesten Pfade auf der Seite sowiewichtiger kritischer Phasen, die entweder zum Erfolg führen oderihn verhindernVerständnis der Kundenmotivation und -intention durchPsychological AnalyticsClicktale kündigt darüber hinaus die erste neue Anwendung an, dieüber die Clicktale Experience Cloud-Plattform läuft: ClicktalePsychological Analytics. Da Psychological Analytics aufurheberrechtlich geschützten psychologischen Modellen undVerhaltensmodellen sowie auf modernen Methoden der Data Sciencebasiert, können Unternehmen mit dieser Anwendung nicht nur dieHandlungen von Nutzern, sondern auch deren Motivation und Intentionaufschlüsseln."Unabhängig von bisherigen Kaufmustern eines Nutzers kannanalysiert werden, ob er oder sie zielorientiert agiert,herumstöbert, keinen genauen Plan hat, ein anderes Ziel verfolgt(https://www.entrepreneur.com/article/284414) oder ob sogar einebestimmte Seite auf Ihrer Webseite sich negativ oder positiv auf diekognitive Orientierung der Person auswirkt", erklärt Tuval Chomut."Und das ist nur eine Möglichkeit, wie die Clicktale Experience Cloudkognitives Computing verwendet, um konkrete Erkenntnisse über Kundenzu gewinnen."In die Clicktale Experience Cloud sind weitere Ökosysteme vonTools und Lösungen sowie APIs und SDKs für bidirektionales Teilen dereinzigartigen Clicktale Verhaltensdaten und -metriken mit anderenLösungen im Unternehmen integriert.Alle Funktionen der Clicktale Experience Cloud sind in diemarktführende Visualisierung von Clicktale eingebunden. Dazu gehörenauch Heatmaps und die Wiedergabe von Sessions.Mehr als ein Dutzend der weltgrößten Einzelhändler undFinanzdienstleister haben am Programm für Erstanwender für dieClicktale Experience Cloud teilgenommen. Die Lösung wird ab April2017 auf dem Markt verfügbar sein.Ausweitung der Geschäfte in EuropaDas Unternehmen gibt darüber hinaus die Ausweitung seinerGeschäfte in der Region EMEA bekannt. Es wurde ein Büro in Londongegründet und Clicktale beschäftigt ab sofort den erfahrenenBranchenkenner David Caddick als General Manager für die Region.David Caddick stößt nach einer mehrjährigen Karriere alsVertriebsleiter und Führungskraft bei IBM in der digitalen Analyseund der Marketingautomatisierung für Unternehmen zu Clicktale."In meiner bisherigen Zusammenarbeit mit führenden Marken inGroßbritannien und der EU wurde ich Zeuge des nachhaltigen Mehrwerts,den Unternehmen umgehend erwirtschaften können, wenn dieKundenerfahrung im Fokus steht. Ich freue mich sehr, dass ich genauzu dem Zeitpunkt zu Clicktale, dem Vorreiter bei ExperienceAnalytics, hinzustoße, an dem es die weltweit erste Experience Cloudauf dem Markt einführt", so David Caddick."Wir sind begeistert, David Caddick in unserem Team willkommen zuheißen", erklärt Tuval Chomut. "Seine nachweislichen Führungs- undManagementqualitäten sind genau das, was Clicktale für die Ausweitungseiner Geschäfte in EMEA benötigt. So können wir sicherstellen, dassunsere Kunden in Europa ihren eigenen Kunden Tag für Tag eineinzigartiges Benutzererlebnis bieten."WEITERE MEINUNGEN ZU CLICKTALE UND ZUM THEMA KUNDENERFAHRUNG"Die Clicktale Experience Cloud zeigt uns sowohl qualitative alsauch quantitative Verhaltensmetriken, wodurch wir die weitereVorgehensweise hervorragend analysieren können. Wir konnten zumBeispiel feststellen, wie oft auf nicht anklickbare Elemente geklicktwird. Das ist vor allem für unser UX-Team wichtig. So können wirTests priorisieren und schneller Ergebnisse erzielen." - CarlDesberg, Senior Manager Web & E-Commerce Strategy, LogMeIn"Wir bauen auf unsere Superstar DJs (d. h. unsere DigitalFrontline), um unsere Zielgruppen besser zu verstehen. Clicktalezeigt uns, womit unsere Kunden interagieren und weshalb. Dadurchkönnen wir die Optimierung priorisieren und die Benutzererfahrungnoch schneller verbessern." - Thomas Barker, Head of PBB DigitalAnalytics and Optimisation, The Royal Bank of Scotland"Zugriff auf die Performance der Kundenerfahrung (CX) undPriorisierung von Optimierungen. Experten im Bereich Kundenerfahrungmüssen den Status der Kundenerfahrung mit der von ihnen definiertenVision dieser Erfahrung vergleichen und anschließend Maßnahmenpriorisieren, die die Lücke zwischen dem aktuellen und demgewünschten Status schließen. Dadurch kann die Erfahrung derwichtigsten Kunden in dem Augenblick ihrer Kundenerfahrung verbessertwerden, der in Bezug auf die Beziehung zum Unternehmen besondersentscheidend ist." - "Why CX? Why Now?", von MaxieSchmidt-Subramanian und Samuel Stern, Forrester Research, Inc., 5.Oktober 2016.Über ClicktaleClicktale analysiert das Verhalten von Millionen von Nutzern,damit Unternehmen ein optimales digitales Erlebnis bieten können, dasihre Unternehmensergebnisse erheblich verbessert. KomplexeVerhaltensweisen werden basierend auf extrem kurzfristigenInteraktionen wie Hovern und Scrollen analysiert. So könnenUnternehmen die digitale "Körpersprache" ihrer Kunden interpretierenund ihre Intentionen vorhersagen. Clicktale ist Vorreiter im BereichExperience Analytics und kombiniert kognitives Computing,maschinelles Lernen und psychologische Forschung, um automatisch aufProbleme aufmerksam zu machen und die Fragen zu beantworten, dieFührungskräften nachts den Schlaf rauben. Mit einzigartigenVerhaltensdaten, deutlichen Visualisierungen und einem erstklassigenKnow-how im Bereich Kundenerfahrung treibt Clicktale die ExperienceAnalyse bei weltweit führenden Marken voran. Zu den internationalenKunden von Clicktale gehören unter anderem Walmart, Microsoft, Adobe,MetLife, The Royal Bank of Scotland und Avis.