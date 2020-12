Click & Collect: idealo unterstützt mit regionaler Initiative die Marktabholung

Berlin (ots) - Aufgrund des seit Mittwoch geltenden harten Corona-Lockdowns muss unter anderem auch der stationäre Handel deutschlandweit schließen und damit auf die wichtigste Umsatzzeit im Jahr - das Weihnachtsgeschäft - verzichten. Eine Maßnahme, um diese Phase sicher zu überstehen, sieht die Branche in "Click & Collect" - das kontaktlose Abholen zuvor online gekaufter Waren in den Läden. Mit einer neuen Initiative reagiert die Shopping- und Vergleichsplattform idealo auf die aktuellen Entwicklungen und ermöglicht die Marktabholung, indem es Verbraucher*innen ab sofort anzeigt, wo sie trotz Ladenschließung die gewünschte Ware kontaktlos erhalten können. Dies betrifft nur Regionen, wo Click & Collect erlaubt ist.idealo hat bereits vor Wochen auf die Herausforderungen im Einzelhandel reagiert und seinen Preisvergleich auf den stationären Handel ausgeweitet. Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, die Verfügbarkeit des gesuchten Produkts zu prüfen, in der Nähe zu reservieren und direkt abzuholen. Die Verbraucher*innen haben dadurch einen direkten Preisvergleich zwischen Online- und stationärem Handel. Zahlreiche Händler*innen und rund 10 Millionen Angebote sind bereits angebunden.Die neue Initiative, die idealo innerhalb eines Tages im Produkt implementiert hat, bildet derzeit die Click & Collect-Möglichkeit großer Märkte wie Media Markt und Saturn, Thalia oder Expert ab. Damit können Verbraucher*innen Waren aus Kategorien wie Elektronik, Spielwaren oder Heimwerken online vergleichen, reservieren und anschließend im Ladengeschäft in ihrer Nähe abholen."Mit der Click & Collect-Möglichkeit wollen wir den in diesem Jahr stark gebeutelten stationären Handel unterstützen", betont Jörn Rehse, Geschäftsführer bei idealo. "Wir haben in Rekordzeit auf den aktuellen harten Lockdown reagiert und die Möglichkeit der Marktabholung in unserem Preisvergleich implementiert. Bereits seit dem ersten Lockdown verlagert sich das Shopping immer mehr in den Online-Handel. Insbesondere zur aktuell umsatzstärksten Zeit des Jahres ist der Einzelhandel auf die Umsätze angewiesen. Der Online-Handel hingegen kommt momentan im Hinblick auf die Logistik an seine Grenzen. Click & Collect ist für beide Seiten eine dankbare Lösung und in Bezug auf die Verbraucher*innen der aktuell beste Weg, die Nachfrage möglichst vollumfänglich zu bedienen."Pressekontakt:Elina VorobjevaMobil: +49 151 156 148 89E-Mail: presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuell