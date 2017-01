Clevere Nachwuchsunternehmer gesucht / Letzte Chance zur Teilnahme am Gründerpreis für Schüler 2017

Hamburg (ots) - Anmeldeendspurt beim Deutschen Gründerpreis fürSchüler: Noch bis zum 23. Februar können sich Jugendliche ab 16Jahren für das größte Existenzgründer-Planspiel Deutschlandsbewerben. Online entwickeln die potenziellen Gründer in neun Aufgabeneine Geschäftsidee, einen Finanzplan und Strategien für dieVermarktung. Das Schülerteam mit dem überzeugendsten Geschäftskonzeptgewinnt. Getragen wird der Wettbewerb von den Partnern stern,Sparkassen, ZDF und Porsche. Schirmherr ist WirtschaftsministerSigmar Gabriel. Anmeldung unter: www.dgp-schueler.deSpannende Einblicke in die Welt der WirtschaftEinen Blutspendeausweis als App, ein Gewächshaus, das sich selbstdüngt, wässert und die Temperatur regelt oder eine Armbanduhr, dieden Blutzuckerspiegel misst - beim Gründerpreis für Schülerentwickeln jedes Jahr bis zu 5.000 Schülerinnen und Schüler in 1.000Teams kreative und innovative Geschäftsideen. Während des Spielsstehen den Nachwuchsgründern ein Lehrer, ein Spielbetreuer derSparkasse und ein Unternehmerpate aus der Wirtschaft zur Seite.Siegerehrung, Future Camp und PraktikaDie zehn besten Schülermannschaften reisen im Juni 2017 zurFinalrunde nach Hamburg. Das Siegerteam fährt eine Woche später auchzur Verleihung des Deutschen Gründerpreises nach Berlin. Die fünfbesten Mannschaften qualifizieren sich im Herbst für das Future Camp:Vier Tage lang erhalten die Jugendlichen dort ein Management- undPersönlichkeitscoaching. Auf die Plätze sechs bis zehn wartenPraktikumsplätze bei erfolgreichen Start-ups.Lehrer/in des Jahres 2017Auch im Jahr 2017 würdigt der Deutsche Gründerpreis für Schülermit der Auszeichnung "Lehrer/in des Jahres" das besondere Engagementder Pädagoginnen und Pädagogen im Wettbewerb. Das Feedback derSchülerinnen und Schüler ist bei dieser Wahl entscheidend.Presseinformation und Fotos unter:www.dgp-schueler.de/top/pressemitteilungen.htmlPressekontakt:Projektbüro Deutscher Gründerpreis für SchülerLennart AugustinAm Baumwall 11, 20459 HamburgTel: +49 (0)40/37 03 - 7315E-Mail: augustin.lennart@guj.deOriginal-Content von: Deutscher Gr?nderpreis f?r Sch?ler, übermittelt durch news aktuell