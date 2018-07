Clever fahren - Zeit sparen / Mit der richtigen Planung bei der Urlaubsfahrt den Stau umgehen (FOTO)

München (ots) -Urlauber aus 13 Bundesländern sind aktuell auf dem Weg in denSommerferien. Deshalb muss vielerorts mit überfüllten Autobahnen,endlosen Staus und langen Wartezeiten gerechnet werden. Werschnellstmöglich und stressfrei in die Ferien starten möchte, solltedie folgenden ADAC Tipps beachten.Richtige und rechtzeitige Planung: Wichtig dabei sind vor allemReiseroute und Reisetermin! Geeignete Tage sind Dienstag undMittwoch, die denkbar schlechtesten Freitag und Samstag. Bei derRückreise sollte man auch das Wochenende meiden. Wer am Wochenendestarten muss, sollte sich vorher über die Baustellen- undStausituation auf der Reiseroute und mögliche Alternativeninformieren. Tankstopps, Erholungspausen und Besichtigungen auf derRoute gehören ebenfalls zu einer gut geplanten Ferienreise.Nachts in die Ferien starten: Ein Vorteil der Nachtfahrt ist diemeist geringere Verkehrsdichte. Außerdem umgeht man die Tageshitze.Ideal kann eine Nachtfahrt auch für Reisende mit Wohnwagengespannsein. Nachtfahrten sind aber nicht für jeden geeignet. EingeschränkteSicht, Blendungen und Ermüdungserscheinungen können zu Problemenführen. Also nur dann nachts starten, wenn man ausgeschlafen ist undsich eine solche Fahrt auch zutraut. Kaffee, Tee oder Cola sollte manwährend der Fahrt meiden, da nach einer kurzen Aufputschphase dasLeistungstief umso stärker und plötzlicher einsetzt.Stau trotz guter Planung: Das Beste daraus machen! Im optimalenFall bei der Reiseplanung interessante oder sehenswerte Ziele suchen,die im Falle eines Staus für eine längere Pause besucht werdenkönnen. Begreift man die Fahrt in den Urlaub schon als ein Teildavon, fallen auch ungeplante Störungen leichter und man kommtdennoch erholt ans Ziel. Den Stau zu umfahren lohnt sich in vielenFällen nicht. Umgehungsstrecken sind häufig durch das hoheVerkehrsaufkommen ebenfalls überlastet. Wer sein Smartphone als Navibenutzt, bekommt häufig mehrere Ausweichrouten mit Echtzeitdatengenannt.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell