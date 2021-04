Clever Leaves Aktie: Die Aktie stürzt beim Q4-Ergebnis ab!

Der multinationale Cannabis-Betreiber Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ:CLVR) meldete am Dienstagnachmittag, dass sein Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 28 % auf 3,3 Mio. $ gestiegen ist. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2020 belief sich auf 12,1 Mio. $, was einem Anstieg von 55 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das in New York ansässige Unternehmen gab außerdem bekannt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung