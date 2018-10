CleverTap veröffentlicht Benchmark-Bericht über OTT-Branche

App-Vermarkter von OTT können nun die Leistung ihrer App mitweltweiten Industriestandards vergleichen und Empfehlungen zurVerbesserung der Nutzerbindung folgenSan Francisco (ots/PRNewswire) - Der führende Anbieter von mobilenMarketing-Lösungen CleverTap gab heute die Veröffentlichung desIndustry Benchmark Report for Media and Entertainment (OTT) Apps (https://clevertap.com/insights/media-ott-apps-benchmarks-report/?utm_source=pr&utm_medium=reachout) bekannt. Die Streaming-Branche fürOver-The-Top-Inhalte (OTT) hat in den letzten Jahren eine enormeAkzeptanz erfahren. Inhalte werden auf eine Weise konsumiert, dievorher undenkbar war. Um dem wachsenden Bedarf an Unterhaltung fürmobile Geräte gerecht zu werden, ist die Frage, wie und was dieNutzer bei der Stange hält, eine, auf die jedes Media-App-Team eineAntwort haben muss.Der Benchmark-Bericht sollte herausfinden, was 80 MillionenBenutzer auf über 100 Millionen Geräten die Treue halten lässt undStatistiken über den gesamten Benutzerlebenszyklus aufzeigen,einschließlich dem Übergang des Benutzers von einer Lebenszyklusphasezur anderen. Der Bericht von CleverTap, der Erkenntnisse aus 8,7Milliarden Datenpunkten liefert, hilft Vermarktern im BereichWachstum, sich mit einigen der erfolgreichsten Apps der OTT-Branchezu vergleichen. Der Bericht enthält auch bewährte Strategien und BestPractices, die OTT-Unternehmen bei der Optimierung ihrerContent-Angebote unterstützen.Almitra Karnik, Global Head of Marketing bei CleverTap, sagte:"Der Wettbewerb im OTT-Bereich ist intensiv, und deshalb wird dieNotwendigkeit, das Angebot durch exklusive Inhalte und einüberlegenes Kundenerlebnis zu differenzieren, umso wichtiger. DerOTT-Benchmark-Bericht von CleverTap liefert die wesentlichenKennzahlen, die mobile Vermarkter verwenden können, um die Leistungihrer App zu vergleichen. Darüber hinaus bekommen sie datengestützte#CleverTips an die Hand, um Kunden in jeder Phase zurUmsatzsteigerung ihrer App zu zu motivieren."Elliot Goldwater, Director, BD & Partnerships bei SendGrid - einemder E-Mail-Zustellpartner von CleverTap - erklärte: "Es ist fürVermarkter von entscheidender Bedeutung, die Nutzer-Reise zubeobachten und gleichzeitig die Leistung der OTT-App zu analysieren.Ohne eine durchgehende Beobachtung können entscheidende Fragenübersehen werden. Der Industry Benchmark Report von CleverTapermöglicht es Vermarktern, dieses Gesamtbild zu betrachten und denBenutzer im Mittelpunkt zu halten. Neben Benchmarks in Bezug aufwesentliche Kennzahlen in jeder Lebenszyklusphase werden Benchmarkszum Prozentsatz der Benutzer bereitgestellt, die in die nächste Phaseaufrücken, und zwar in welcher Zeit. Diese Ergebnisse machen denBericht einzigartig - und notwendig für jeden durch Datenbeeinflussten Vermarkter."Den Bericht "Industry Benchmark for Media and Entertainment (OTT)"finden Sie hier (https://clevertap.com/insights/media-ott-apps-benchmarks-report/?utm_source=pr&utm_medium=reachout).Informationen zu CleverTapCleverTap hilft Verbrauchermarken, ihre Nutzer ein Leben lang zubinden. Dabei geht es um eine leistungsstarke mobileMarketing-Lösung, die Benutzerdaten von Online- und Offline-Kanälenauf einer zentralen Plattform zusammenführt. Täglich nutzen Tausendevon Marken die Machine-Learning-Modelle von CleverTap, umdifferenzierte Strategien zur Kundenbindung zu entwickeln, dieVermarktern helfen, das Wachstum im Alltagsgeschäft voranzutreiben.So erfolgt der Aufbau wertvoller Kundenbeziehungen durch umsetzbareEchtzeit-Erkenntnisse, die zu erstaunlichen Kundenerlebnissenbeitragen.Über 8.000 globale Marken, darunter Star, Sony, Vodafone,Domino's, DC Comics, BookMyShow und DealsPlus, vertrauen aufCleverTap, um ihnen zu helfen, mit den Nutzern in Kontakt zu tretenund ihre mobilen Apps zu erweitern. Mehr über CleverTap erfahren Sieunter clevertap.com oder folgen Sie auf Facebook und Twitter.CleverTap hat Niederlassungen in Sunnyvale, San Francisco, NewYork, London, Mumbai und Bangalore. Weitere Informationen finden Sieauf der CleverTap-Website. Um zu sehen, wie Unternehmen jeder Größebedeutsamere Kundenbeziehungen aufbauen, besuchen Sie unsereKundenseite.Pressekontakt:Ketan PanditPR für CleverTapketan@clevertap.comOriginal-Content von: CleverTap, übermittelt durch news aktuell