CleverTap und Phiture mit neuem Framework zur Verbesserung von Kundenengagement und -bindung

Acknowledgment, Interest, and Conversion-(AIC-)Framework liefertfundierte Erkenntnisse über das Publikum von Verbrauchermarken, umden Kundenertragswert zu steigernMountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CleverTap, dieFull-Stack-Kundenbindungsplattform, hat heute die Premiere seinesAIC-Framework für Kundenengagement gemeldet, das gemeinsam mit demBerliner Mobile-Beratungsunternehmen Phiture entwickelt wurde.CleverTap und Phiture haben das AIC-Framework so konzipiert, dasswachstumsstarke Entwickler von Verbraucher-Apps die Tiefe undIntensität der Nutzerinteraktion besser verstehen können. DasFramework unterteilt die Nutzeraktivität in drei verschiedeneEngagement-Stufen: Acknowledgment (Quittierung), Interest (Interesse)und Conversion (Konversion). Conversion ist in hier diehöchstbewertete Aktion, die ein Nutzer innerhalb der App ausführenkann. Auf diese Weise können Marketingfachleute ermitteln, welcheIn-App-Aktivitäten einen Beitrag zum Umsatzwachstum leisten, und soihre Gesamtstrategie für Kundenbindung optimieren.Das AIC-Framework eignet sich für die verschiedensten Segmente -von Fahrdienstbestellung in der Stadt über Medien und Unterhaltungbis hin zu Reise und Buchung. Durch kontinuierliche Überwachung derGröße der einzelnen A-I-C-Stufen und Analyse ihrer Schwankungen imZeitverlauf lassen sich Erkenntnisse zur Stabilität und Performanceder App gewinnen. Das Framework ist eine nützliche Dashboard-Metrik,die Aufschlüsse über potenzielle zukünftige Risiken liefert."Metriken wie aktive Nutzer pro Tag (DAU) und aktive Nutzer proMonat (MAU) liefern eine Sicht des User-Engagement auf sehr hoherEbene. Diese breit gefassten Metriken sind nicht handlungsrelevant.Mit dem AIC-Framework können Verbrauchermarken ihre Nutzer inhandlungsrelevante Kohorten aufteilen. Indem man den Blick aufAktivität mit höherer Relevanz lenkt, können diese Nutzer in ihremErtragswert heraufgestuft werden. Durch Heraufstufung von derAcknowledgment-Stufe auf die Interest-Stufe und von derInterest-Stufe auf die Conversion-Stufe lässt sich derKundenertragswert deutlich steigern. Wenn man erkennt, welche Nutzervon der Conversion-Stufe auf die Interest-Stufe herabgestuft werden,können beispielsweise wirkungsvolle Reaktivierungs-Kampagnenaufgelegt werden", sagte Sunil Thomas, CEO und Mitgründer vonCleverTap."Kundenbindung und Verständnis ihres In-App-Engagement sind vonzentraler Bedeutung, wenn man das OTT-Geschäft beleben will. Diebestehenden Metriken liefern eine relevante, makroskopischePerspektive des User-Engagement. Aber mit einem stärkerzielgerichteten und lösungsorientierten Framework wie AIC sindOTT-Akteure in der Lage, auf Basis optimierter Nutzerstrategienerfolgreiche Umsatzmodelle aufzulegen. Eine stärkere Bindung derBestandskunden verbessert auch den Kundenertragswert", sagte UdaySodhi, Business Head - Digital, Sony Pictures Networks India."Das AIC-Framework ist ein neuer und höchst relevanter Ansatz zurVerwertung von Dashboard-KPI. Betrachtet wird der relative Wert vonAktionen, die der Nutzer unter Umständen durchführt. DieStratifizierung der aktiven Nutzer in 3 Engagement-Stufen ist vonstrategischem Vorteil. Unsere Forschungsergebnisse haben gezeigt,dass dieses Modell wichtige Informationen für das User-Engagementliefern und zur Priorisierung von wirkungsvolleren Initiativen führenkann, die ein Wachstumsgarant sind. Wir werden das AIC-Frameworkkontinuierlich weiterentwickeln, indem wir mit wachstumsstarkenVerbrauchermarken zusammenarbeiten und das Erkenntnisspektrumerweitern. 