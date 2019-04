CleverTap gibt eine von Sequoia India angeführte Finanzierung in Höhe von 26 Millionen US-Dollar mit einer neuen Investition von Tiger Global Management bekannt - will Innovation in der Technologie für das Customer-Lifecycle-Management vorantreiben

Konzentration auf Produktinnovation und datenwissenschaftsbasierteProduktfähigkeiten für Unternehmen zur Optimierung vonKundenerlebnissen nach BedarfSan Francisco (ots/PRNewswire) - CleverTap, eine Plattform für dasCustomer-Lifecycle-Management, gab heute eineSerie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 26 Millionen US-Dollar bekannt- angeführt von Sequoia India mit Beteiligung des neuen InvestorsTiger Global Management und des bestehenden Investors Accel. DieMittel werden dazu verwendet, CleverTaps datenwissenschaftsbasierteProduktkapazitäten und -skaleneffekte zu forcieren, um die schnellwachsende Nachfrage nach dessen Plattform für dasCustomer-Lifecycle-Management zu decken. Die neue Finanzierung erhöhtden Wert des Unternehmens auf mehr als 150 Millionen US-Dollar.Die Plattform von CleverTap ermöglicht es Unternehmen, Millionenderen Kunden Omnichannel-Erlebnisse in Echtzeit zu bieten. Mit derproprietären auf "Big Data" und künstliche Intelligenz gestütztenEngine von CleverTap können Unternehmen Milliarden vonBenutzeraktionen analysieren und Marketing- und Wachstumsteams injeder Phase der Customer Journey einen unmittelbaren Kundenkontextbieten. CleverTaps Erlöse sind seit 2015 im Vorjahresvergleich um 250Prozent gestiegen; es hat für seine Kunden über 2 MilliardenUS-Dollar an inkrementellen Erlösen generiert."Sequoia India freut sich sehr, diese Finanzierungsrunde bei einemder am schnellsten wachsenden SaaS-Startups anführen zu können", soMohit Bhatnagar, Managing Director bei Sequoia Capital IndiaAdvisors. "Wenn Sie Produktmanager sind und nicht wissen, wasCleverTap macht, verpassen Sie möglicherweise die Beförderung, aufdie Sie aus sind.""Marketing-Technologie wandelt sich gerade sehr schnell, und wirglauben, dass CleverTap gut positioniert ist, Verbraucherunternehmenzu unterstützen, wesentlich höhere Customer-Lifetime-Werte zuerzielen", so Scott Shleifer, Partner bei Tiger Global."CleverTap erfüllt die Wachstums- und Aufbewahrungsanforderungeneiniger der am schnellsten wachsenden Verbraucheranwendungen wieGO-JEK, Fandango, Hotstar und Zilingo. Basierend auf der nächstenGeneration datenwissenschaftlich unterstützter Fähigkeiten versetztCleverTap Unternehmen in die Lage, ihre Marketingentscheidungen zuautomatisieren - was zu besseren Geschäftsergebnissen führt. Wirfreuen uns, unsere Expertise in CleverTap einzubringen, um es beidiesem Ziel zu unterstützen", so Prashanth Prakash, Partner beiAccel."Wir entwickeln CleverTap langfristig. Das Hinzukommen von TigerGlobal zu den bestehenden Investoren CleverTaps - Sequoia India,Accel und Recruit Holdings - ist eine enorme Bestätigung unsererInnovation und unseres Erfolgs. Im Kern glauben wir, dass jedesUnternehmen von den Investitionen profitieren wird, die wir weiterhinin unsere Plattform tätigen", so Sunil Thomas, CEO und Mitbegründervon CleverTap.CleverTap hat kürzlich seine APAC-Zentrale in Singapur eröffnetund hat seine Präsenz in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Europaausgebaut, um schnell wachsende Marken bedienen zu können.Informationen zu CleverTapCleverTap ist eine Plattform für dasCustomer-Lifecycle-Management, die Marken unterstützt, begeisterndeKundenerlebnisse nach Bedarf zu bieten. Über 8.000 Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2430175-1&h=4249716995&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2430175-1%26h%3D1148491028%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclevertap.com%252Fcustomers%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dfunding2019%26a%3Dcompanies&a=Unternehmen) weltweit, darunter Vodafone, Star,Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShow, vertrauen aufCleverTap, um personalisierte Erlebnisse bieten und die Wirkung vonOmnichannel-Marketingmaßnahmen über den gesamten Kundenlebenszyklushinweg verbessern zu können. CleverTap wird von führendenRisikokapitalgesellschaften wie Sequoia India, Tiger GlobalManagement, Accel und Recruit Holdings unterstützt und ist von SanFrancisco, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru aus tätig. Umweitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Websiteclevertap.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2430175-1&h=2401196834&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2430175-1%26h%3D1793558264%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dfunding2019%26a%3Dclevertap.com&a=clevertap.com) oder folgen demUnternehmen auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2430175-1&h=16498617&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2430175-1%26h%3D239749286%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fclevertap%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) undTwitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2430175-1&h=3418505373&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2430175-1%26h%3D1225302862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fclevertap%26a%3DTwitter&a=Twitter).PressekontaktKetan PanditÖffentlichkeitsarbeit für CleverTapketan@clevertap.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpgOriginal-Content von: CleverTap, übermittelt durch news aktuell