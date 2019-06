CleverTap expandiert nach Südostasien mit neuer Niederlassung in Singapur, um den Kundenservice in der Region zu verbessern

Die mobile Engagement-Plattform stärkt ihre globale Präsenz undstellt leitende Angestellte ein, die das Geschäft in der Regionüberwachen.Singapur (ots/PRNewswire) - CleverTap, die umfassende CustomerLifecycle Management Plattform, gab die Eröffnung ihrer APAC-Zentralein Singapur bekannt, um die wachsende Nachfrage nach ihrenDienstleistungen und Lösungen in der Region zu unterstützen. Mit demneuen Büro wird CleverTap sicherstellen, dass neue und bestehendeKunden den erstklassigen und praxisnahen Kundensupport erhalten, derzum Erfolg von CleverTap beigetragen hat.CleverTap bedient einige der größten Verbraucheranwendungen in derAPAC-Region, darunter GO-JEK, Carousell, Zilingo, Scoot und Boost,und wird von anderen Unternehmen wie Sony, Hotstar, Fandango,Discovery Kids! und Vodafone verwendet.Laut einem Bericht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487185-1&h=1572279058&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487185-1%26h%3D4182709971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gsmaintelligence.com%252Fresearch%252F%253Ffile%253D28401018963d766ca37d014fa9cbffb1%2526download%26a%3Dreport&a=Bericht) derWirtschaftsvereinigung GSMA wird die Region bis 2025 424 Millionenneue Mobilfunkteilnehmer hinzugewinnen, was die Gesamtzahl auf 3,2Milliarden Anschlüsse erhöht. Für viele in der Region wird das Handydie wichtigste Methode sein, um sich mit dem Internet zu verbinden.Das macht es zu einem unverzichtbaren Kanal für B2C-Vermarkter, umKunden zu erreichen."Mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones in Südostasiensehen nachfragebasierte Anwendungen wie urbanes Ride-Hailing,Video-Streaming, Food Tech, Fintech, usw. ein wachsendes Bedürfnis,mit den Konsumenten kontextbezogen und personalisiert zukommunizieren. Wir sind jetzt besser positioniert, um diesen schnellwachsenden Vermarktern von Konsumenten-Apps zu helfen, ihreStrategien zur Kundenbindung zu optimieren und die Loyalität derKunden deutlich zu erhöhen", sagte Anand Jain, Chief Strategy Officerbei CleverTap.Informationen zu Clever TapCleverTap ist eine Customer Lifecycle Management Plattform, dieMarken dabei unterstützt, herausragende Kundenerlebnisse in großemUmfang zu ermöglichen. Mehr als 8.000 Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487185-1&h=2773521361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487185-1%26h%3D3569335002%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclevertap.com%252Fcustomers%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dsgpoffice%26a%3Dcompanies&a=Unternehmen) auf der ganzen Welt, darunter GO-JEK, Carousell,Vodafone, Star, Sony und Scoot, vertrauen CleverTap, umpersonalisierte Erlebnisse zu liefern und die Wirkung vonkanalübergreifendem Marketing über den gesamten Kundenlebenszyklus zuverbessern. CleverTap wird von führenden Risikokapitalgesellschaftenwie Sequoia India, Tiger Global Management, Accel and RecruitHoldings unterstützt und ist von Singapur, San Francisco, London,Mumbai und Bengaluru aus tätig. Für weitere Informationen besuchenSie clevertap.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487185-1&h=1328869010&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487185-1%26h%3D2717390078%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dsgpoffice%26a%3Dclevertap.com&a=clevertap.com) oder folgen SieLinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487185-1&h=1333546535&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487185-1%26h%3D3353861097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fclevertap%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487185-1&h=4059188784&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487185-1%26h%3D2158309377%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fclevertap%26a%3DTwitter&a=Twitter).Ketan PanditKetan@clevertap.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpgOriginal-Content von: CleverTap, übermittelt durch news aktuell