CleverTap erhält Amazon Web Services (AWS)-Kompetenzstatus für Digital Customer Experience (DCX)

San Francisco (ots/PRNewswire) - CleverTap, die umfassendeCustomer-Lifecycle-Management-Plattform, gab heute bekannt, dass sieden Amazon Web Services (AWS)-Kompetenzstatus für Digital CustomerExperience (DCX) erreicht hat. Diese Einstufung bescheinigt, dassCleverTap bewährte Technologie und fundiertes Fachwissenbereitstellt, um die Anwender der Digital Customer Experience zuunterstützen, indem es End-to-End-Lösungen für alle Phasen derdigitalen Kundenbindung und -erfahrung anbietet, darunterMarketing-Automatisierung, Analytik, Segmentierung undKampagnenmanagement, um Interessenten und Kunden mit der richtigenBotschaft, auf dem richtigen Gerät und zur richtigen Zeit zuerreichen.Der AWS-Kompetenzstatus für Digital Customer Experience zeichnetCleverTap als ein Mitglied des AWS Partner Network (APN) aus, dasspezialisiertes technisches Fachwissen und nachgewiesenenKundenerfolg mit besonderem Fokus auf Workloads durchMarketing-Automatisierung bietet. Um die Bezeichnung zu erhalten,müssen APN-Partner über fundiertes AWS-Know-how verfügen und nahtloseLösungen für AWS liefern."Wir freuen uns sehr darüber, dass die Plattform denAWS-Kompetenzstatus für DCX erhalten hat", sagte der Chief StrategyOfficer von CleverTap, Anand Jain. "Unsere Kunden vertrauen darauf,dass wir personalisierte und nahtlose Nutzererfahrungen bieten, undunser Team setzt sich dafür ein, dass wir diesen Prozess durch dieNutzung der Agilität, des Leistungsspektrums und derInnovationsgeschwindigkeit von AWS so reibungslos wie möglichgestalten können."AWS ermöglicht maßgeschneiderte, flexible und kostengünstigeLösungen für Start-ups bis hin zu globalen Unternehmen. Um dienahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zuunterstützen, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2473630-1&h=719129894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473630-1%26h%3D1329028967%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faws.amazon.com%252Fpartners%252Fcompetencies%252F%26a%3DAWS%2BCompetency%2BProgram&a=AWS-Kompetenzprogramm) eingeführt undunterstützt so Kunden dabei APN-Partner im Bereich Beratung undTechnologie ausfindig zu machen, fundierte Erfahrung undBranchenwissen aufweisen können.CleverTap unterstützt Verbrauchermarken dabei, ihre Nutzer besserzu erreichen und zu binden. Die Plattform ermöglicht täglich fast 8Milliarden Push-Benachrichtigungen für 1,5 Milliarden Benutzerweltweit. Mit Kunden in 100 Ländern ist CleverTap die optimalePlattform für führende Wachstumsunternehmen und Marketingpartnerweltweit.Informationen zu CleverTapCleverTag ist eine Customer-Lifecycle-Management-Plattform, mitder Marken hochwertige Kundenerlebnisse in großem Umfangbereitstellen können. Über 8.000 Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2473630-1&h=1849636669&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473630-1%26h%3D3175826633%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclevertap.com%252Fcustomers%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dfunding2019%26a%3Dcompanies&a=Unternehmen) auf der ganzen Welt, darunter Vodafone, Star, Sony,Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShow, vertrauen darauf,dass sie mit CleverTap personalisierte Erfahrungen bereitstellen undverbesserte Marketingergebnisse auf unterschiedlichen Kanälen überden gesamten Kundenlebenszyklus erreichen können. CleverTap wird vonführenden Risikokapitalgesellschaften wie Sequoia India, Tiger GlobalManagement, Accel und Recruit Holdings finanziert und führt seinGeschäft von San Francisco, London, Singapur, Mumbai und Bangaloreaus. Weitere Informationen finden Sie unter clevertap.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2473630-1&h=2255522311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473630-1%26h%3D2480428837%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dfunding2019%26a%3Dclevertap.com&a=clevertap.com). Sie können uns auch auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2473630-1&h=1170456487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473630-1%26h%3D4151679355%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fclevertap%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2473630-1&h=2537414728&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473630-1%26h%3D2956423827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fclevertap%26a%3DTwitter&a=Twitter)folgen.Ketan PanditKetan@clevertap.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpgOriginal-Content von: CleverTap, übermittelt durch news aktuell